Nvidia will bald Robotaxis auf die Strasse bringen

Auf der CES in Las Vegas präsentierte CEO Jensen Huang auch NVIDIA DRIVE AV, das Fahrzeuge mit „reasoning“-Fähigkeiten ausstattet – sie sollen komplexe Verkehrssituationen wie ein Mensch analysieren, begründete Entscheidungen treffen und diese sogar erklären.

Nvidia plant, gemeinsam mit Partnern Robotaxi-Dienste zu starten, mit ersten Einsätzen ab 2026 oder 2027. Langfristig soll die Technologie zwischen 2028 und 2030 auch in Serienfahrzeuge für Privatkunden integriert werden.

Kurz vor der Messe demonstrierte Nvidia die aktuelle Leistungsfähigkeit zusammen mit Mercedes-Benz: Ein neues CLA-Modell navigierte autonom durch den dichten Verkehr in San Francisco, beachtete Ampeln, Schilder, Vorfahrtsregeln und Fussgänger. In einem rund 45-minütigen Video fuhr das Fahrzeug weitgehend ohne Eingriffe – der Sicherheitsfahrer blieb grösstenteils untätig.