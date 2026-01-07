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Patrick Hediger
7. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

CES

Nvidia will bald Robotaxis auf die Strasse bringen

Der Chipkonzern Nvidia treibt mit seiner KI-Kompetenz den Markt für autonomes Fahren voran. Noch dieses Jahr sollen auch Robotaxi-Dienste gestartet werden.

Nvidia auf der CES 2026

© (Quelle: Nvidia Youtube)

Auf der CES in Las Vegas präsentierte CEO Jensen Huang auch NVIDIA DRIVE AV, das Fahrzeuge mit „reasoning“-Fähigkeiten ausstattet – sie sollen komplexe Verkehrssituationen wie ein Mensch analysieren, begründete Entscheidungen treffen und diese sogar erklären.

Nvidia plant, gemeinsam mit Partnern Robotaxi-Dienste zu starten, mit ersten Einsätzen ab 2026 oder 2027. Langfristig soll die Technologie zwischen 2028 und 2030 auch in Serienfahrzeuge für Privatkunden integriert werden.

Kurz vor der Messe demonstrierte Nvidia die aktuelle Leistungsfähigkeit zusammen mit Mercedes-Benz: Ein neues CLA-Modell navigierte autonom durch den dichten Verkehr in San Francisco, beachtete Ampeln, Schilder, Vorfahrtsregeln und Fussgänger. In einem rund 45-minütigen Video fuhr das Fahrzeug weitgehend ohne Eingriffe – der Sicherheitsfahrer blieb grösstenteils untätig.

Sensorik mit Kameras und Radaren

Die Software muss in der Stadt zuverlässig unterscheiden, ob Passanten die Fahrbahn queren wollen oder nur am Rand stehen. Das demonstrierte CLA nutzt zehn Kameras und fünf Radare zur Umfelderfassung. Für künftige Robotaxis plant Nvidia den Einsatz zusätzlicher Lidar-Sensoren, die das Umfeld präzise abscannen. Damit distanziert sich das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, der weiterhin allein auf Kameras setzt. Nvidia will seine Plattform und Software stattdessen breit in Fahrzeuge verschiedener Hersteller einbringen.

Neue Chip-Generation Vera Rubin in Produktion

Huang nutzte die CES zudem, um den Produktionsstart der nächsten Chip-Generation Vera Rubin anzukündigen. Das System aus sechs spezialisierten Chips soll bis zu zehnmal effizienter sein als der Vorgänger Blackwell – etwa bei der Inference-Leistung und den Kosten pro Token. Nvidia-Chips bleiben damit die zentrale Technologie für KI-Anwendungen weltweit.

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