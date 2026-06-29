Oppo: Neue Reno16-Serie mit KI-Funktionen

Oppo erweitert sein Smartphone-Portfolio um die Reno16-Serie. Die neue Generation umfasst die Modelle Reno16 Pro, Reno16, Reno16 F und Reno16 FS. Neben einer überarbeiteten Kameraausstattung setzt der Hersteller vor allem auf neue KI-Funktionen für Fotografie, Bildbearbeitung und Alltagsanwendungen. Hinzu kommen weitere Funktionen des Betriebssystems ColorOS 16.

Alle Modelle verfügen über ein Triple-Kamerasystem mit optisch stabilisierter Hauptkamera, Telekamera und Ultraweitwinkelobjektiv. Hinzu kommt eine 50-Megapixel-Frontkamera mit einem Bildwinkel von 100 Grad, die insbesondere für Selfies und Gruppenaufnahmen ausgelegt ist. Das Spitzenmodell Reno16 Pro ist zusätzlich mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet, die laut Hersteller auch bei digitalen Ausschnittsvergrösserungen eine hohe Detailtreue liefern soll.

Neu ist ausserdem die sogenannte Pop Cam. Sie ermöglicht es, Bilder direkt beim Fotografieren mit verschiedenen Stilfiltern zu versehen, die an Digitalkameras, Sofortbildkameras oder analoge Filme erinnern. Darüber hinaus erweitert Oppo die Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb der Galerie-App. Im neuen Bereich «Create» lassen sich Fotos und kurze Videos mithilfe von KI-Werkzeugen zu animierten Collagen zusammenführen oder einzelne Motive freistellen und als Sticker weiterverwenden. Auch Videos profitieren von neuen Funktionen: So richtet «4K Auto Straighten Video» Aufnahmen während der Bewegung automatisch aus, während «Dual View Video 2.0» den Wechsel zwischen verschiedenen Kameras während einer Aufnahme erleichtert.

Neue KI-Funktionen in ColorOS 16

Mit der Reno16-Serie führt Oppo ausserdem ColorOS 16 in die Reno-Reihe ein. Das Betriebssystem bringt verschiedene KI-Funktionen mit, die über die Fotografie hinausgehen. Über den neuen AI Snap Key können Inhalte wie Screenshots oder Notizen direkt im Bereich «AI Mind Space» abgelegt werden. Dort lassen sich Informationen sammeln und organisieren. Ergänzend erkennt der AI Bill Manager digitale Belege und erstellt daraus Übersichten über Ausgaben.

Eine weitere Neuerung ist AI Mind Pilot. Die Funktion greift auf unterschiedliche KI-Modelle zurück und soll Anwender je nach Aufgabenstellung unterstützen. Für Reisen bietet Oppo zudem eine KI-gestützte Übersetzung von Speisekarten, die neben der Übersetzung auch Informationen und Abbildungen zu einzelnen Gerichten einblendet.

Hardware, Zubehör und Verfügbarkeit

Auch bei der Hardware hat Oppo die Modelle unterschiedlich positioniert. Das Reno16 Pro arbeitet mit der MediaTek Dimensity 8550 Super Platform und unterstützt in kompatiblen Spielen Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz. Im Reno16 kommt die Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform zum Einsatz. Beide Geräte unterstützen 80-Watt-SUPERVOOC-Schnellladen. Zudem verfügen alle Modelle über Schutz gegen Wasser und Staub nach IP68 und IP69. Funktionen wie Splash Touch und Glove Touch sollen die Bedienung des Displays auch mit nassen Händen oder Handschuhen erleichtern.

Begleitend zur Smartphone-Serie stellt Oppo mit «Oppo Bubble» ein neues Zubehör vor. Das 35 Gramm leichte Gerät wird magnetisch an einer kompatiblen Smartphone-Hülle befestigt und dient als Vorschau-Display für die Hauptkamera. Dadurch lassen sich Selfies oder Gruppenaufnahmen mit der rückseitigen Kamera einfacher aufnehmen. Zudem kann das Zubehör als Fernbedienung für die Kamera genutzt werden.

Die Reno16-Serie ist ab dem 3. Juli erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 899 Euro für das Reno16 Pro, 799 Euro für das Reno16, 649 Euro für das Reno16 FS und 549 Euro für das Reno16 F. Zum Marktstart bietet Oppo zeitlich begrenzte Einführungsaktionen mit Preisvorteilen sowie kostenlosem Zubehör und Eintauschprämien an.

Das Gerät wird ziemlich sicher auch in die Schweiz kommen. Doch wir wissen noch nicht wann und zu welchen Preisen.