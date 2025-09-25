PCtipp 10/2025: mit diesen Themen ab dem 26. September 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 26. September 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 10/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Kein Ärger mit Passwörtern

Trotz Fingerscannern, Gesichtserkennung und neueren Technologien wie Passkeys kommen wir um Passwörter nicht herum. Wenn man auf die Sicherheit achtet und starke Kennwörter mit acht oder mehr Zeichen, Gross- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen wählt, wird das Merken schwierig. Hier hilft ein Passwortmanager. Wir zeigen unsere Favoriten und geben zusätzliche hilfreiche Praxistipps.