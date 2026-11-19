In eigener Sache
PCtipp 12/2026: mit diesen Themen ab dem 20. November 2026 am Kiosk erhältlich
Ab dem 20. Oktober 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 12/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Die 100 besten Produkte des Jahres
Auch dieses Jahr hat die PCtipp-Redaktion wieder Hunderte Neuheiten durch den Test-Parcours geschickt – vom klassischen Desktop-PC über den Fernseher bis zum Mähroboter und zur Sicherheits-Suite. Kurz vor Jahresende ist es Zeit für die Bilanz: In 20 Kategorien küren wir die 100 Sieger des Jahrgangs 2026. Welches Notebook hat die meiste Power? Welcher Putzroboter reinigt auch die hintersten Winkel? Welche Peripherie lohnt sich wirklich, welche Kamera schiesst die schärfsten Bilder, und welcher WLAN-Router bringt am meisten Tempo ins Heimnetz? PCtipp liefert die Antworten und damit den idealen Ratgeber, wenn unter dem Weihnachtsbaum noch ein Geschenk fehlt.
Notebooks mit Köpfchen
Ein Notebook ist heute mehr als Tastatur und Bildschirm. Modelle mit eigener Recheneinheit für künstliche Intelligenz übersetzen Meetings in Echtzeit und sollen den Akku schonen. Die Top-Geräte 2026.
Wearables am Körper
Smarte Ringe sind längst etabliert, jetzt drängen Fitness-Armbänder und KI-Brillen nach. Wir haben die spannendsten Wearables des Jahres geprüft – von der Schlafanalyse bis zur Datenbrille.
Alles fürs Gaming
Grafikkarten, Arbeitsspeicher und CPUs sind wegen der weltweiten Knappheit deutlich teurer geworden. Umso wichtiger ist die richtige Wahl. Wir zeigen, bei welchen Gaming-PCs, -Notebooks und Peripheriegeräten sich die Investition tatsächlich lohnt.
Garantiert sicher
KI-gestützte Phishing-Mails und Deepfake-Anrufe gehören 2026 zum Alltag. Ein Grund mehr, eine gute Sicherheits-Suite auf dem Windows-PC zu haben. Unsere Favoriten.
Kabellos durch den Garten
Begrenzungskabel gehören der Vergangenheit an: Neue Mähroboter navigieren per Kamera, Lasersensor oder Satellitensignal und finden die Rasengrenze ganz allein. Diese Modelle sind besonders zuverlässig.
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