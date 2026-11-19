Alles fürs Gaming

Grafikkarten, Arbeitsspeicher und CPUs sind wegen der weltweiten Knappheit deutlich teurer geworden. Umso wichtiger ist die richtige Wahl. Wir zeigen, bei welchen Gaming-PCs, -Notebooks und Peripheriegeräten sich die Investition tatsächlich lohnt.

Garantiert sicher

KI-gestützte Phishing-Mails und Deepfake-Anrufe gehören 2026 zum Alltag. Ein Grund mehr, eine gute Sicherheits-Suite auf dem Windows-PC zu haben. Unsere Favoriten.

Kabellos durch den Garten

Begrenzungskabel gehören der Vergangenheit an: Neue Mähroboter navigieren per Kamera, Lasersensor oder Satellitensignal und finden die Rasengrenze ganz allein. Diese Modelle sind besonders zuverlässig.