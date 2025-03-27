PCtipp 4/2025: mit diesen Themen ab dem 28. März 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 28. März 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 4/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Backups – einfach und sicher

Wir horten immer mehr Daten: Fotos, Musik, Passwörter, Dokumente … ein Verlust wäre für viele Nutzerinnen und Nutzer verheerend. Deshalb sind Backups elementar. Zwar werden mittlerweile dank Cloud viele Inhalte automatisch gesichert. Doch Clouds können gehackt werden. Funktioniert der Onlinezugriff nicht, sind diese Daten zudem verloren. Deshalb lohnen sich für besonders wichtige Files noch immer lokale Backups. Unser Ratgeber zeigt, wie Sie in ganz einfachen Schritten alle Ihre wertvollen Inhalte sichern.