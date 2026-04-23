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Sascha Zäch
23. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 5/2026: mit diesen Themen ab dem 24. April 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 5/2026 ab dem 24. April 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.
PCtipp 5/2026

PCtipp 5/2026

© PCtipp
PCtipp 5/2026

PCtipp 5/2026

 © PCtipp

Ab dem 24. April 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 5/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Benutzerkonten optimal verwalten

Wir nutzen zahlreiche Konten für digitale Dienste – vom PC über das Smartphone bis zum WLAN. Nicht jedes Gerät und jeden Dienst verwenden wir für uns alleine. So öffnen mittlerweile viele ihr WLAN für Gäste oder gewähren den Kindern Zugang zum PC oder Tablet. In diesen Fällen ist eine sichere Benutzer- und Rechteverwaltung zwingend. Wir zeigen Ihnen alles Wichtige rund um den Umgang mit Nutzerkonten und Rechten.  Zudem geben wir hilfreiche Tipps zum Optimieren von Komfort und Sicherheit.

Benutzerkonten verwalten
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Cloud-Speicher: die Fallen

Onlinespeicher sind komfortabel und praktisch. Doch wenn Daten im Internet und auf fremden Servern lagern, sind sie auch grossen  Gefahren ausgesetzt. Wir zeigen, wo diese  liegen und wie Sie sich dagegen schützen.

KI-Tools im grossen Vergleich

ChatGPT, Gemini, Claude, Grok … mittlerweile kämpfen unzählige KI-Tools um die Gunst der Anwenderinnen und Anwender. Alle haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der PCtipp prüft die wichtigsten KI-Tools und verrät, welche die besten sind.

KI-Tools
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MFGs im Praxistest

Mit Multifunktionsgeräten können Nutzer­innen und Nutzer drucken, scannen, kopieren und teils auch faxen. Zentral sind hier nebst der Funktionalität auch Druckqualität, Tempo und Verbrauchspreise. Wir testen, welche Geräte in allen Belangen überzeugen.

Kaufratgeber Smartphones

Smartphones sind unsere ständigen Begleiter. Jedes Jahr kommen neue und laut Hersteller noch bessere Geräte auf den Markt. Doch nicht immer ist das Neueste das Beste. Wir geben Tipps zum Kauf – für jedes Budget.

 

Smartphone-Vergleich
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Boris Boden
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