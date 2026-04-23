PCtipp 5/2026: mit diesen Themen ab dem 24. April 2026 am Kiosk erhältlich

Cloud-Speicher: die Fallen

Onlinespeicher sind komfortabel und praktisch. Doch wenn Daten im Internet und auf fremden Servern lagern, sind sie auch grossen Gefahren ausgesetzt. Wir zeigen, wo diese liegen und wie Sie sich dagegen schützen.

ChatGPT, Gemini, Claude, Grok … mittlerweile kämpfen unzählige KI-Tools um die Gunst der Anwenderinnen und Anwender. Alle haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der PCtipp prüft die wichtigsten KI-Tools und verrät, welche die besten sind.