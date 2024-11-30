Beim PCtipp-Adventskalender 2024 mitmachen und viele coole Preise gewinnen

Machen Sie mit beim grossen Weihnachts-Gewinnspiel vom PCtipp. Der grosse Adventskalender unter www.pctipp.ch hält jeden Tag neue Preise für Sie bereit.

Mitmachen – so gehts

Öffnen Sie jeden Tag ein neues Fenster des PCtipp-Adventskalenders und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der zahlreichen Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Franken. Teilnehmen ist ganz einfach. Klicken Sie dazu auf der Website vom PCtipp (www.pctipp.ch) auf den Adventskalender, öffnen Sie mit einem weiteren Klick das Fenster des jeweiligen Tages und schon sind Sie bereit. Geben Sie dann noch Ihre Adresse für den allfälligen Versand der Preise ein. Fertig!