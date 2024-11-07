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Daniel Bader
7. Nov 2024
Lesedauer 3 Min.

PCtipp-Academy

PCtipp-Webinar: «Fotobücher gestalten leicht gemacht»

Im PCtipp-Academy-Webinar war das Thema: «Fotobuch gestalten leicht gemacht». Falls Sie nicht teilnehmen konnten, sehen Sie sich das Academy-Video hier in voller Länge an. Kostenlos. Viel Spass dabei!

Das PCtipp-Webinar «Fotobücher gestalten leicht gemacht»

© (Quelle: PCtipp)

Das Video finden Sie am Ende des Artikels!

In diesem Webinar erfahren Sie alles über die vielfältigen Fotobücher von Bookfactory. Der CEO, Christian Burkhardt von Bookfactory, stellt Ihnen im ersten Teil des Webinars das Unternehmen vor, und erklärt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fotobüchern. Claudia Betschart von Bookfactory zeigt Ihnen in Teil zwei, wie Sie Ihre eigenen Fotobücher ganz einfach gestalten und das Beste aus ihnen herausholen. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und lernen Sie, wie Sie Ihre Fotoprojekte einfach und kreativ umsetzen können!

Das PCtipp-Webinar bestand u. a. aus folgenden Themen:

  • Welche Besonderheiten zeichnen Bookfactory als Schweizer Fotobuch-Traditionsunternehmen aus?
  • Was für Unterschiede gibt es bei den Fotobüchern, und worauf sollte man (auch vor dem Gestalten!) achten?
  • Schritt für Schritt zum eigenen Fotobuch - so einfach lassen sich Fotobücher mit Hilfe der Boookfactory-Software gestalten
  • Q&A-Session
  • Ausblick: Darauf dürfen sich Anwender 2025 freuen

Mit von der Partie waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und die Bookfactory-Experten Christian Burkhardt und Claudia Betschart.

Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 28 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.

Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!

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