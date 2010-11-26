PostFinance-Paysafecard per SMS bestellen

Um eine Paysafecard zu kaufen, müssen sich PostFinance-Kundinnen und -Kunden auf der Webseite von PostFinance Mobile registrieren. Um eine Paysafecard zu erhalten, schicken Nutzer den Text psc gefolgt vom gewünschten Wert per SMS an die Nummer 363. Der Kunde erhält den PIN-Code und die Seriennummer der Paysafecard per SMS.

Mit der genannten Prepaid-Zahlungslösung soll der Webeinkauf besonders sicher gelöst sein. Das System eignet sich vor allem für Anwender, die davor zurückschrecken, ihre Bank- bzw. Kreditkartendaten anzugeben. Um zu bezahlen, muss der User den 16-stelligen PIN-Code des Prepaid-Vouchers eingeben. Das Guthaben wird automatisch von der Paysafecard abgebucht. Das Restguthaben kann online abgefragt werden.