Prime Deal Days für Schnäppchenjäger

Am 08. Oktober starten die Prime Deal Days, die bis zum 09. Oktober andauern. Prime Mitglieder erhalten 48 Stunden lang exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten aus Top-Kategorien. Zudem gibt es attraktive Rabatte auf Haushaltsgeräte und Elektronik von führenden Premium-Marken wie Philips, Bosch, Samsung und Sony sowie 30 % auf ausgewählte Styles von Pepe Jeans, Swarovski, Boss, Tommy Hilfiger und mehr.

Die Vorteile von Prime

Kunden, die Prime noch nicht nutzen, können sich unter amazon.de/prime anmelden und an den Prime Deal Days teilnehmen. Prime-Mitglieder profitieren neben den Angeboten unter anderem von der schnellen und kostenlosen Lieferung von Millionen von Artikeln sowie vielfältiger und preisgekrönter Unterhaltung.

Keine Angebote verpassen

Um Deal-Benachrichtigungen zur letzten Amazon-Suche zu erhalten, einfach die Prime Deal Days-Unterseite in der Amazon Shopping-App besuchen. Sobald verfügbare Angebote während der 48 Stunden freigeschaltet wurden, folgt die abonnierte Push-Benachrichtigung.

Auch für Schweizer Schnäppchenjäger

Die Prime Deal Days sind nicht auf Deutschland beschränkt, auch Prime-Mitglieder aus der Schweiz können davon profitieren. Denn mittlerweile werden schon sehr viele Produkte auch in die Schweiz geliefert. Es lohnt sich durchaus mal vorbeizuschauen.

Siehe auch: Amazon richtig nutzen