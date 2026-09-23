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Boris Boden
23. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Qualcomm bringt neue Highend-Snapdragon-Prozessoren für Smartphones

Qualcomm hat seine neuen Flaggschiff-Prozessoren für Smartphones vorgestellt: Die Snapdragon 8 Elite Gen 6 und Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sollen Fortschritte in den Bereichen KI, Gaming, Kamera und Konnektivität ermöglichen.
Snapdragon 8 Elite
© Qualcomm

Bei seinen jetzt auf dem Snapdragon Summit enthüllten Flaggschiff-Chipsätzen schlägt Qualcomm eine neue Strategie ein: Mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 und dem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gibt es erstmals zwei Modelle, was den Smartphone-Herstellern mehr Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Geräte geben soll.

Diese könnten noch dieses Jahr kommen, Motorola hat auf dem Snapdragon Summit bereits das Signature 27 mit dem Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 angekündigt. Als weitere Hersteller, die schon bald ihre Oberklasse-Smartphones zeigen dürften, nennt Qualcomm unter anderem Honor, Nubia, Oppo, Redmi, Vivo, Xiaomi und ZTE.

Die Kombination aus massgeschneiderter Qualcomm Oryon CPU, überarbeiteter Adreno GPU und Hexagon NPU soll vor allem eine direkte, stark personalisierte Unterstützung von KI-Agenten und Machine Learning ermöglichen. Sowohl der Snapdragon 8 Elite Gen 6 als auch der Extreme-Chip werden in TSMCs 2-nm-Verfahren hergestellt. Beide besitzen acht Oryon-CPU-Kerne, wobei die beiden «Prime Cores» mit maximal 5,0 GHz und die sechs «Performance Cores» mit immerhin bis zu 4,0 GHz getaktet werden können. Hinzu kommen 16MB Oryon Flex Cache. Laut Qualcomm ist es die erste Mobil-CPU, die eine Taktrate von 5GHz erreicht.

Schnellere Grafik und NPU

Qualcomm nennt CPU-Leistungsgewinne von 10 Prozent (Elite) und 13 Prozent (Elite Extreme) zum Vorgänger-Chip bei bis zu 37 Prozent weniger Energieverbrauch. Bei der Grafikleistung (GPU) ist mit einem Plus von mit 35 und 44 Prozent schon mehr drin. Bei Neural Processing Unit (NPU), die lokale KI-Modelle ausführt, spielt der Extreme-Chip seinen Vorteil aus: Die Leistung verbessert sich hier – nicht zuletzt dank verdoppeltem NPU-Speicher – um 35 Prozent. Beim Basismodell sind es immerhin 14 Prozent.

Die speziellen Bildbearbeitungsprozessoren des Extreme unterstützen das APV-Videoformat und zeichnen Filme in 8K bei 60 oder in 4K bei bis zu 240 Bildern pro Sekunde auf. Zudem reichern sie die Bildinformationen mit mehr Kontextinformationen an und erlauben so zum Beispiel den permanenten Fokus auf eine Person, die sich durch eine Videoaufzeichnung bewegt.

Für die Mobilfunkverbindung ist das Qualcomm X105 5G Modem-RF System an Bord. Das Modem erreicht theoretische Download-Geschwindigkeiten von bis zu 14,8 Gbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von 4,2 GBit/s. Es unterstützt Smartphones mit sechs Antennen, integriertes Vierband-GNSS und Satellitenkommunikation. Dabei steht NB-NTN für Nachrichten sowie das schnellere NR-NTN für Sprache, Daten und Video zur Verfügung.

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