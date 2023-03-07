7. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
iPhone
Safari: Bestimmtes Tab suchen
Hat man auf dem kleinen iPhone-Screen mehrere Tabs offen, wirds schnell unübersichtlich. Allerdings gibt es eine Tab-Such-Funktion. So funktionierts.
Es kann immer wieder mal passieren, dass man Tabs nicht schliesst, obwohl man sie eigentlich nicht mehr braucht. Vor allem auf dem kleinen iPhone-Bildschirm wirds unübersichtlich. Wenn man aber ein bestimmtes Tab sucht, gibts eine Lösung – die Tab-Such-Funktion.
- Öffnen Sie Safari und tippen Sie auf das Tab-Symbol.
- Wechseln Sie ins Quer-Format
- Oben links erscheint ein Suchfeld
- Tippen Sie einen sinnvollen Suchbegriff ein
- Safari zeigt nun alle Tabs an, deren URL oder Webseiten-Titel diesen Begriff beinhalten. So fällt die Suche leichter.
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