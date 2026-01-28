Salt Business lanciert Corporate Internet

Der offizielle Startschuss für den erweiterten Dienst fiel heute in Zürich. Die Verfügbarkeit konzentriert sich zunächst auf die grossen Wirtschaftszentren und wird sukzessive auf weitere Regionen der Schweiz ausgeweitet. Von diesem neuen Angebot profitieren in erster Linie Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben wollen. Zu den Kunden könnten Unternehmen zählen, die auf Echtzeit-Datenanalysen bis zu komplexen Telemedizin-Anwendungen setzen. Und natürlich werden auch IT-Dienstleister, die für ihre Kunden Software-Updates und Serverwartungen durchführen, adressiert. Mit dem Salt-Angebot könnten diese von einer hohen Zeitersparnis bei grossen Datentransfers massiv an Produktivität profitieren.

Salt setzt mit dem neuen Business-Dienst ein starkes Ausrufezeichen. Der Anbieter fokussiert auf Infrastruktur-Lösungsanbieter und bietet mit hohem Speed, umfassenden Sicherheitslösungen sowie aggressiven Preisen ein massives Fundament. Ob das allerdings reicht, bestehende Marktanteile im Geschäftskundensegment nachhaltig zu verschieben, muss die Zeit als Zünglein an der Waage zeigen. Der Gesamteindruck ist schon mal positiv. Das Angebot schliesst eine (Preis-)Lücke bei gleichzeitiger Anhebung technischer Innovationen für eine breitere Schicht von Unternehmen. Ob sich das etablierte Grössen wie Swisscom und Sunrise allerdings gefallen lassen? Bleibt abzuwarten. Genauso wie auch die Tatsache, dass Salt Business ab sofort auch an Taten (nach ihren Worten) gemessen werden darf. Die Gretchenfrage dabei: Hält Salt Business die versprochene Servicequalität auch bei einer steigenden Anzahl von Grosskunden? So, oder so: Für den Wirtschaftsstandort Zürich und die gesamte Schweiz ist Wettbewerb ein Gewinn für die digitale Infrastruktur, von der vorwiegend Unternehmen künftig profitieren.