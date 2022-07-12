Salt lanciert neue Smartphone-Abos «Max»

Heute Morgen hat Provider Salt neue Mobile-Abos präsentiert – sie nennen sich «Max». Max besteht aus vier einzelnen Abos namens Start Max, Swiss Max, Europe Max und Travel Max. Speziell dabei: Ist das Datenvolumen aufgebraucht, wird die Datennutzung blockiert. Viele andere Anbieter drosseln einfach die Geschwindigkeit und verrechnen dann den Normaltarif. Dies legt nahe, dass Salt seinen Kunden böse Überraschungen bei der Rechnung ersparen will. Sämtliche Abos sind derzeit noch mit einem satten Rabatt versehen, der aber nur bis zum 14. Juli gültig ist.

Start Max

Wie sich am Namen schon unschwer erkennen lässt, handelt es sich bei Start Max um ein Einsteiger-Abo. Salt packt dort unlimitierte Telefonie, SMS und MMS innerhalb der Schweiz rein und legt noch rund 5 GB Daten dazu (5G). Dieses Abo schlägt mit 39.95 zu Buche – eigentlich. Aktuell gewährt Salt jedoch einen lebenslangen Rabatt, wie der Provider sagt. Dank diesem beläuft sich die monatliche Fixgebühr dann noch auf 14.95 Franken.

Swiss Max

Das Swiss Max Abo enthält eine volle Flatrate innerhalb der Schweiz (5G) und ein Gigabyte Daten pro Monat in der sogenannten Europe Zone. Dafür zahlt der Kunde prinzipiell 69.95 Franken im Monat, wobei Salt einen lebenslangen Rabatt gewährt, was dann in einem monatlichen Preis von 29.95 resultiert.

Europe Max

Das nächste Abo in der Reihe ist Europe Max. Es enthält eine Schweiz- und eine Europa-Flatrate – wobei hier gesagt werden muss, dass sich die Anrufe auf Calls aus dem Ausland IN die Schweiz und innerhalb des besuchten Landes beschränkt. Anrufe aus der Schweiz ins Ausland oder von Land A nach Land B sind darin nicht enthalten. Mit dem aktuellen Rabatt beträgt die Monatsgebühr 34.95 Franken – ohne diesen stehen wir bei 79.95 Franken.

Travel Max

Das umfassendste der vier Abonnements beinhaltet das Gleiche wie Europe Max. Zudem erhält man noch eine Datenflatrate und 10 Stunden Anrufpauschale monatlich in der Travel Zone. Dafür wird ein monatlicher Preis von 99.95 Franken fällig – mit Rabatt 59.95 Franken.

PCtipp meint

Je höher die Abos werden, desto lohnender sind sie. Während die Abos Start Max und Swiss Max ohne ihre Rabatte im Vergleich zu andern Abos recht teuer wären, ist vor allem das Abo Travel Max für Vielreisende attraktiv. Dies vor allem, wenn man in Länder reist, die von anderen Anbietern seltener in ihr Angebot aufgenommen werden – zum Beispiel China, Thailand, VAE, Singapur oder Südafrika und so weiter.

Die Rabatte laufen gemäss Salt am 14.7. ab. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese dann doch noch verlängert oder durch andere Rabatt-Angebote ersetzt werden, da die Preisgestaltung besonders bei den günstigeren Einsteigs-Abos ohne diese Rabatte doch eher aus Mondpreisen besteht. Insbesondere Personen, die viel reisen und zum Beispiel oft im arabischen oder asiatischen Raum unterwegs sind, können durchaus einen Blick riskieren.