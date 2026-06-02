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Patrick Hediger
2. Jun 2026
Lesedauer 4 Min.

Salt vereinfacht Roaming

Salt möchte Roaming einfacher, transparenter und besser auf heutige Reisebedürfnisse ausgerichtet machen.
Salt Logo
© Salt

Ab dem 1. Juni 2026 erweitert Salt sein Roaming-Angebot für Abonnent:innen: Der Data DayPass deckt neu über 200 Länder ab, es gibt länderspezifische Data Packs mit neuen Laufzeiten, eine erweiterte EUROPE-Zone sowie eine verbesserte Echtzeit-Kontrolle in der MySalt App. Die Kosten pro GB-Highspeed-Roaming sinken dabei um bis zu 80 Prozent.

Das weiterentwickelte Roaming-Angebot basiert auf Rückmeldungen von Kunden und setzt auf fünf Schwerpunkte:

  • Verbunden bleiben mit dem Data DayPass: Der Salt Data DayPass deckt neu über 200 Länder ab. Damit können Kunden auch ausserhalb Europas unkompliziert online bleiben und unerwartete Roaming-Kosten vermeiden.
  • Bessere Preise in beliebten Reiseländern ausserhalb Europas: Mit länderspezifischen Data Packs profitieren Kunden von Preisen, die besser auf das jeweilige Reiseland abgestimmt sind. Die Kosten pro GB-Highspeed-Roaming sinken in beliebten Destinationen um bis zu 80 Prozent, zum Beispiel in der Türkei (-80 Prozent), in den USA (-75 Prozent), in Thailand (-75 Prozent).
  • Neue Laufzeiten für unterschiedliche Reisebedürfnisse: Salt Abonnent:innen können neu zwischen Data Packs mit 7 oder 30 Tagen Laufzeit wählen. Zusätzlich gibt es ein Voice & Data Pack mit 12 Monaten Gültigkeit.
  • Mehr Europa inklusive: Salt erweitert seine EUROPE-Zone auf die gesamte EU. Kunden mit berechtigten Abos nutzen ihre inkludierten Leistungen neu auch in den Ländern Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien – ohne Zusatzkosten.
  • Roaming einfacher verwalten in der MySalt App: Kunden finden in der MySalt App schnell das passende Data Pack für ihr Reiseziel, können es direkt kaufen und ihre Nutzung jederzeit in Echtzeit verfolgen. So behalten sie Kosten und Verbrauch besser im Blick und bleiben auf Reisen einfach verbunden – ohne separate eSIM oder Registrierung bei einem Drittanbieter und weiterhin mit dem ausgezeichneten Service von Salt.
     

Im Ausland verbunden bleiben – ohne unerwartete Kosten

Mit der erweiterten Abdeckung in über 200 Ländern bietet der Data DayPass Salt Abonnent:innen eine einfache Möglichkeit, im Ausland online zu bleiben und unerwartete Roaming-Kosten zu vermeiden. Kunden nutzen dabei weiterhin ihr bestehendes Salt Abo, ihre Telefonnummer und ihre gewohnten Services – ohne separate eSIM oder Registrierung bei einem Drittanbieter.

Neue Data Packs für unterschiedliche Reisen

Für Kunden ohne Roaming im Abo oder für alle, die zusätzliches Roaming benötigen, führt Salt eine neue Generation von Roaming-Paketen (Data Packs) ein. Sie können zwischen neuen Data Packs mit 7 oder 30 Tagen Laufzeit wählen. Für Reisende, denen neben mobilen Daten auch Telefonie wichtig ist, gibt es ein Voice & Data Pack mit 12 Monaten Gültigkeit. So bleiben Kunden auf Reisen einfacher verbunden, behalten ihre Nutzung besser im Blick und vermeiden unerwartete Kosten.

© Salt

Das 365-Tage Voice & Data Pack kombiniert Telefonie und Daten in einem einzigen Paket. So lässt sich Roaming für mehrere Reisen einfacher planen, ohne vor jeder Reise ein neues Paket aktivieren zu müssen.

Mehr Leistung in beliebten Reiseländern

Für Kunden ohne inkludiertes Roaming bietet Salt in beliebten Reiseländern neue Data Packs mit mehr Daten, flexibleren Laufzeiten und tieferen Preisen an. Dazu zählen unter anderem Kroatien, die USA, Thailand und die Türkei. In Kroatien sinkt der Preis pro GB-Highspeed-Roaming um bis zu 80 Prozent. Auch für Kanada, die USA, Japan, Thailand und die Türkei gelten deutlich attraktivere Konditionen – mit Preisreduktionen von bis zu 80 Prozent.

Mehr Europa inklusive

Salt erweitert seine EUROPE-Zone auf die gesamte EU. Für Kunden mit berechtigten Abos bedeutet das: Sie können ihre inkludierten Leistungen neu auch in den Ländern Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen und Slowenien nutzen – ohne Zusatzkosten.

Roaming einfacher verwalten in der MySalt App

Salt hat die Roaming-Funktionen in der MySalt App überarbeitet. Kunden finden schneller das passende Data Pack für ihr Reiseziel, können es direkt kaufen und ihre Nutzung in Echtzeit verfolgen. Die automatische Standorterkennung erleichtert die Auswahl zusätzlich. Dabei nutzen Kunden weiterhin ihr bestehendes Salt Abo, ihre Telefonnummer und ihre gewohnten Services – ohne separate eSIM oder Registrierung bei einem Drittanbieter und mit dem ausgezeichneten Service von Salt, auch im Ausland.

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