Samsung legt Einstiegsmodell der Galaxy-S26-Reihe mit FE-Modell nach

Im Spätsommer oder Herbst ergänzte Samsung seine Galaxy-S-Serie in den vergangenen Jahren immer um die «Fan Edition», die als günstigeres Einstiegsmodell positioniert wurde. Jetzt haben die Koreaner das Galaxy S26 FE gezeigt, das ab dem 4. September verfügbar ist. Die Preise starten bei 649 Franken mit 128 GB Datenspeicher, mit 256 GB sind es 729 Franken. Die besser ausgestatteten Modelle wie das S26 oder dessen Plus-Variante werden nach einigen Monaten auf dem Markt inzwischen allerdings oft bereits günstiger angeboten.

Bei der Ausstattung gilt es Abstriche zu machen, so hat das S26 FE lediglich den hauseigenen Exynos 2500 Prozessor aus dem Vorjahr und nur 8 GB Arbeitsspeicher. Die weitere Ausstattung umfasst ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, eine 12-Megapixel-Frontkamera und eine rückwärtige Dreifachkamera mit einem 50-Megapixel-Sensor, einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem Dreifach-Tele mit 8 Megapixeln. Der 4.900-mAh-Akku lädt per Kabel mit bis zu 45 Watt, drahtloses Laden ist ebenfalls möglich.

Wie bei den anderen S26-Modellen verspricht Samsung sieben Generationen von Android- beziehungsweise One-UI-Updates sowie sieben Jahre Sicherheitsupdates.