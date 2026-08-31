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Patrick Hediger
31. Aug 2026
Lesedauer 4 Min.

Claudeforce von Salesforce und Anthropic angekündigt

Salesforce und Anthropic erweitern ihre strategische Partnerschaft und haben Claudeforce angekündigt. Das neue Angebot soll die Intelligenz und Reasoning-Fähigkeit von Claude mit der vertrauenswürdigen Enterprise-Steuerungsschicht von Salesforce verbinden.
© Salesforce

Im Rahmen der Partnerschaft wird Salesforce in Claude verfügbar – über ein Plug-in mit 37 vorgefertigten Vertriebsfunktionen. Damit können Vertriebsteams und KI-Agenten direkt in Claude auf Grundlage aktueller Umsatz- und Vertriebsdaten Schlussfolgerungen ziehen, Pipeline-Aktualisierungen automatisieren und kontrollierte Aktionen ausführen. Die Funktionen von Salesforce stehen damit direkt dort zur Verfügung, wo Vertriebsteams arbeiten.

Die Unternehmen planen zudem weitere Integrationen zwischen Claude, Salesforce und Slack. Damit soll die Nutzung der Technologien des jeweils anderen Unternehmens weiter ausgebaut werden. Salesforce in Claude wird durch AIforce ermöglicht, die vertrauenswürdige Unternehmensplattform von Salesforce, über die Geschäftsdaten und Workflows über MCP-Server, APIs und CLI-Tools ohne komplizierte und kostenintensive Integrationen für KI-Agenten zugänglich werden. Bisher mussten Software-Benutzeroberflächen manuell bedient werden, um Aufgaben zu erledigen. Jetzt können KI-Agenten direkt auf Daten, Workflows und Regeln zugreifen.

Die Partnerschaft umfasst:

Salesforce in Claude

Bei den 37 vorgefertigten Vertriebsfunktionen, die von Salesforce und Anthropic entwickelt wurden, handelt es sich nicht um allgemeine CRM-Prompts, die lediglich über eine API gelegt wurden, sondern um Funktionen, die das Leistungsspektrum von Claude gezielt erweitern.

Dazu gehört auch ein Onboarding, das den geschäftlichen Kontext von Vertriebsmitarbeiter:innen erfasst – aus Salesforce, Slack und allen in Claude verfügbaren Konnektoren. Auf dieser Grundlage erstellt Claude ein individuelles Dashboard mit den relevanten Kundenkonten, der Pipeline und aktuellen Daten, die in interaktiven Ansichten dargestellt werden. Kein Unternehmen arbeitet im Vertrieb genau wie ein anderes. Deshalb leitet Salesforce in Claude Aktionen über Salesforce weiter. So wird sichergestellt, dass Geschäftsregeln bei jeder Aktion eingehalten werden.

Die Einrichtung ist nahtlos: Administrator:innen verbinden Salesforce in Claude einmalig. Authentifizierung und Berechtigungen werden zentral verwaltet. Anschliessend erhalten alle Vertriebsmitarbeiter:innen im Team ab dem ersten Tag Zugriff – ohne Einrichtung für einzelne Nutzer, ohne ein neues Berechtigungsmodell und ohne eine erneute Prüfung jedes einzelnen Kundenkontos.

Claude in Salesforce

Claude verbindet mehrstufige Schlussfolgerungen und die Ausführung komplexer Aufgaben mit Anthropics konsequentem Ansatz in den Bereichen Sicherheit und Interpretierbarkeit.

Claude ist in Agentforce verfügbar – als Reasoning-Modell für die Atlas Reasoning Engine, standardmässig für Agentforce Vibes und Agentforce Coworker sowie im Agent Builder.

Über Amazon Bedrock ist Claude innerhalb der Salesforce Trust Boundary verfügbar. Dadurch können Kunden – auch in regulierten Branchen – domänenspezifische KI-Anwendungen bereitstellen und gleichzeitig ihre Daten sowie KI-Workloads schützen.

Slack: Menschen und KI-Agenten arbeiten zusammen

Slack bringt Menschen und KI-Agenten in Arbeitsabläufen zusammen. Durch die direkte Integration von Claude in Slack verbindet Salesforce etablierte Kanäle und Prozesse für Teamkommunikation mit autonomem unternehmerischem Handeln.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft ist Claude das Standardmodell für Slack und bildet das intelligente Fundament für alle Ebenen der Slack-Nutzung:
•    Claude unterstützt Slackbot standardmässig und steigert dadurch die persönliche Produktivität
•    Über Claude Tag unterstützt Claude die Entscheidungsfindung in Arbeitsgruppen.
•    Als Gründungspartner von Slack Code beschleunigt Claude die kollaborative Softwareentwicklung.

Anstatt unterschiedliche Tools verwalten zu müssen, können Arbeitsgruppen nun gemeinsam mit Claude in Slack komplexe Entscheidungen durchdenken und sofort kontrollierte, wertschöpfende Aktionen in Salesforce ausführen – und das alles, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.


Verfügbarkeit

•    Salesforce in Claude ist ab sofort für ausgewählte Pilotkunden verfügbar und soll im September 2026 als offene Beta-Version starten.
•    Weitere vorgefertigte Funktionen werden gegen Ende 2026 schrittweise eingeführt.
 

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