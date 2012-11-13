13. Nov 2012
Lesedauer 2 Min.
News
SBB lancieren Online-Streckenplan
Über ein neues Webportal gewährt die SBB Zugriff auf eine digitale Karte des SBB-Streckennetzes. Dank zahlreichen Zusatzinformationen soll daraus einst ein grosser «öV-Atlas» entstehen.
Ab sofort stellen die SBB mit Trafimage skalierbare, interaktive Bahnkarten im Internet bereit. Es handelt sich dabei um eine Visualisierung des gesamten SBB-Streckennetzes, angereichert mit zahlreichen Informationen wie Bahnhofsplänen, Tarifverbundsgrenzen oder dem Verlauf von Panoramastrecken. Reisende können sich beispielsweise auch über Öffnungszeiten und Angebot von RailCity-Bahnhöfen informieren.
Das Webkartenportal soll funktional und inhaltlich laufend erweitert werden, so die SBB. Ziel sei «die Schaffung eines grossen Schweizer öV-Atlas». Der Trafimage-Zugriff über mobile Endgeräte sei zudem in Planung.
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