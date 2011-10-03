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PCtipp Redaktion
3. Okt 2011
Lesedauer 2 Min.

News

Selecta-Snacks mit dem Handy bezahlen

Schweizweit kann man ab sofort an über 2000 Selecta-Automaten auch ohne passendes Münz bezahlen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Per sofort kann man in der Schweiz an 2200 Selecta-Automaten auch mit dem Handy einkaufen und ist damit nicht mehr ausschliesslich auf Münzen angewiesen. Zu diesem Zweck wurden die Automaten mit dem Micropayment-System Smarpay von Smarcom ausgerüstet. Für die Bezahlung tippen Kunden von Swisscom, Sunrise, Orange, M-Budget oder Coop Mobile die jeweilige Automatennummer ins Mobiltelefon ein und schicken anschliessend eine SMS an die Nummer 2323. PostFinance-Kunden wählen die Nummer 4455, müssen sich vorab aber einmalig im Internet registrieren.

Hat man die SMS verschickt, erscheint sowohl auf dem Handy als auch auf dem Bildschirm des Automaten der Hinweis, dass sich das Produkt nun auswählen lässt. Hierfür haben Nutzer 20 Sekunden Zeit. Trifft der User in weiterer Folge eine Produktauswahl, erhält er anschliessend eine Kaufbestätigung via SMS. Pro Kauf ist eine Transaktionsgebühr von 25 Rappen fällig. Die Abrechnung erfolgt über das PostFinance-Konto oder die jeweilige Handy-Rechnung. Pro Transaktion kann man maximal für 20 Franken einkaufen. Das Tageslimit liegt bei 50 Franken und zehn Einkäufen. Das monatliche Bezugslimit beträgt 200 Franken.

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