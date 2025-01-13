Shokz stellt OpenFit 2 und OpenMeet vor

Der Open-Ear-Kopfhörer OpenFit 2 von Shokz ist speziell für Outdoor-Fans und Fitness-Begeisterte entwickelt worden. Mit der DualBoost-Technologie bietet er hochwertigen Sound durch zwei separate Treiber in jedem Ohrhörer. Der Tiefton-Treiber sorgt für klare Bässe, während der Hochton-Treiber klare Mitten und Höhen liefert. Das ergonomische Design und das Ultra-Soft-Silikon 2.0 sollen für mehr Tragekomfort sorgen.

Der OpenFit 2 verfügt laut Hersteller über eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden pro Ladung und eine Gesamtlaufzeit von 48 Stunden mit dem Ladecase. Die Schnellladefunktion ermöglicht 2 Stunden Wiedergabe nach nur 10 Minuten Ladezeit. Dank der Bluetooth 5.4-Technologie bietet der OpenFit 2 eine stabile und zuverlässige Verbindung. Das Modell soll im Sommer in Deutschland in den Farben schwarz und beige auf den Markt kommen. Verkauft wird es im Fachhandel, auf der Shokz-Webseite und bei Amazon. Der UVP wird bei 189 Euro liegen.

Das OpenMeet ist ein Headset für den professionellen Einsatz. Mit einem Gewicht von 78 Gramm und einer flexiblen TitaniumFlex-Rahmenkonstruktion bietet das OpenMeet einen angenehmen Tragekomfort und reduziert Ohrermüdung auch bei längeren Meetings.

Das OpenMeet ist mit einer Dual-Mikrofon-Technologie und Qualcomm cVc-Rauschunterdrückung ausgestattet, die Umgebungsgeräusche laut Hersteller um bis zu 98,6 Prozent reduziert. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden und einer Schnellladefunktion, die 2 Stunden Gesprächszeit in nur 5 Minuten liefert, passt sich das OpenMeet flexibel an die Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen an. OpenMeet ist ab Februar in Deutschland erhältlich, allerdings wird es nur über Shokz und Amazon vermarktet.

Die Geräte werden ziemlich sicher auch in die Schweiz kommen. Wann und zu welchem Preis ist jedoch noch nicht bekannt.