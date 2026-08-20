Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
20. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Smartphone-Verkäufe in Europa gehen um zehn Prozent zurück

Im zweiten Quartal gingen die Verkäufe von Smartphones in Europa im Jahresvergleich deutlich zurück. Die beiden Marktführer waren von den Problemen aber weniger betroffen und bauten ihre Marktanteile noch aus.
Smartphone vor Europakarte
© Chat GPT

In Europa wurden mit 35 Millionen Smartphones im zweiten Quartal so wenige Geräte verkäuft, wie seit drei Jahren nicht mehr. Laut Counterpoint Research ging der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent zurück. Laut den Analysten war der Rückgang in Westeuropa aber weniger stark als erwartet, während in Osteuropa die Preissteigerungen vor allem bei dort populären günstigen Modellen aus China einen Einbruch der Verkäufe bedingten.

Da sich die Lager der Hersteller und Distributoren immer mehr leeren und die ökonomische Situation der Verbraucher angespannt bleibt, rechnen die Marktforscher auch für kommenden Quartale mit einer schwachen Nachfrage und weiteren Verkaufsrückgängen. Diese dürften weiterhin vor allem die Hersteller günstigerer Geräte treffen.

Denn das Premiumsegnent hat sich auch im zweiten Quartal vor allem in Westeuropa gut verkauft: Apple steigerte so seinen Marktanteil von 25 auf 34 Prozent und lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Samsung. Die Koreaner konnten ihren Anteil immerhin von 31 auf ebenfalls 34 Prozent steigern.

Einer der Verlierer war Xiaomi mit einem Rückgang des Marktanteils von 19 auf 15 Prozent, auch Oppo fiel von 6 auf 4 Prozent und Honor von 4 auf 3 Prozent. Alle diese Hersteller sind stark im unteren und mittleren Segment vertreten und damit von der Chipkrise stärker betroffen.

   

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Bundesrat stärkt Attraktivität von E-Lieferwagen
An seiner Sitzung vom 19. August 2026 hat der Bundesrat beschlossen, elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 4,25 Tonnen den Lieferwagen mit Verbrennungsmotor gleichzustellen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
20. Aug 2026
Mehr erfahren
News
EasyGov wird von Unternehmen geschätzt
EasyGov entlastet Schweizer KMU spürbar – sowohl zeitlich als auch finanziell. Das zeigt eine Studie der Universität St. Gallen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
20. Aug 2026
Mehr erfahren
Praxis
Apple-Ecke
Pickshot: Fotos am laufenden Band
Die iPhone App Pickshot erstellt punktgenau ein Bild oder sogar ein Live-Foto aus einem 4K-Video auf dem iPhone.
2 Minuten
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
20. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Kostenlose Google Summer Academy 2026
Die «Google Summer Academy» geht im Sommer 2026 bereits in die siebte Runde: Zwischen dem 28. Juli und 15. August bietet Google zusammen mit zahlreichen Bildungspartnern interessierten Personen und KMUs wieder die Möglichkeit, sich kostenlos weiterzubilden und sich so fit für die digitale Zukunft zu machen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
27. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare