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PCtipp Redaktion
20. Okt 2008
Lesedauer 2 Min.

News

SMS gratis versenden - UPDATE!

Gratis-SMS kostenlos innerhalb der Schweiz sowie nach Deutschland und nach Österreich senden? Eine neue Schweizer Website macht es möglich.
© Quelle: PCtipp.ch

Die Dienstleistung Druna.ch hat ihren Betrieb aufgenommen. Über die Internetseite können SMS gratis und ohne Registrierung in die Schweiz sowie in die Nachbarländer Österreich und Deutschland versendet werden. Dafür muss auf der Website lediglich das gewünschte Netz ausgewählt und die jeweilige Empfängernummer sowie der betreffende Text der Kurznachricht eingegeben werden. Das Angebot ist kostenlos und finanziert sich dem Betreiber zufolge durch Spenden und Werbung.

UPDATE - 21. Oktober 2008:

Dieser Dienst wurde aufgrund von Missbrauch heute Morgen leider eingestellt! Das ist auch der Grund, warum dieser Service gestern Abend nur teilweise funktioniert hat.

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