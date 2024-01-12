So wechseln Sie den Webhosting-Provider

Bitte beachten Sie: Das Wechseln des Webhosters in der Schweiz erfordert einige Schritte, um sicherzustellen, dass der Übergang reibungslos verläuft. Auf den folgenden Seiten zeigt der PCtipp insgesamt 8 grundlegende Schritte, die bei einem Webhoster-Wechsel zu beachten sind. Wichtig: Bitte beachten Sie, dass diese Schritte allgemein gehalten sind. Je nach Provider und individuellen Anforderungen variieren die vom neuen Hosting-Anbieter bereitgestellten Services. Deshalb ist es wichtig, vor dem Wechsel die Richtlinien und Anleitungen des zukünftigen Hosting-Anbieter zu überprüfen und auch, je nach Wissen und Zeit (!) professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um möglichen Probleme vorzubeugen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite unsere Schritte 1 bis 4 für den Providerwechsel: recherchieren, Daten sichern, Account einrichten und Webseite übertragen

Provider wechseln (1): von recherchieren bis zur Webseite übertragen

Schritt 1: recherchieren

Im ersten Schritt sollten Sie sorgsam recherchieren. Wählen Sie dazu einen neuen Webhosters aus: Er sollte einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Webhosting-Service anbieten, und den Anforderungen und Budgetvorstellungen entsprechen. Vergleichen Sie dazu unbedingt verschiedene Angebote hinsichtlich Serverleistung, Speicherplatz, Bandbreite, Support und anderen wichtigen Funktionen. Tipp: Der PCtipp macht in regelmässigen Abständen fundierte Test und bietet einen Überblick explizit für die Schweizer Webhoster. In Heft 2/2024 gibt es dazu ein PCtipp-KMU-Spezial. Das Heft können Sie hier im Rahmen des günstigen Halbjahres-Abos (Fr. 28.-) digital und/oder gedruckt erwerben.

Bevor mit dem Wechsel eigentlichen begonnen wird, müssen alle Webseitendaten, Dateien, Datenbanken und E-Mails vom aktuellen Hosting-Anbieter gesichert werden. Dies kann über das Dashboard-Tools (z.B. «cPanel»), via FTP oder andere Verwaltungstools erfolgen.

Schritt 3: neuen Hosting-Account einrichten

Registrieren Sie sich nun beim neuen Webhoster und richten den neuen Account ein. Erstellen Sie dazu die erforderlichen E-Mail-Konten, Datenbanken und konfigurieren die Servereinstellungen entsprechend den Anforderungen der (alten) Website, die nun auf den neuen Provider zügelt.

Schritt 4: das Übertragen der Webseite

Laden Sie nun die zuvor gesicherten Daten und Dateien auf den Server des neuen Hosting-Anbieters hoch. Verwenden Sie dazu den FTP-Service oder andere vom neuen Anbieter bereitgestellte Methoden/Module, etwa wie Dateiübertragungsprotokolle oder Migrationstools. Die beschleunigen den Transfer.

Lesen Sie auf der nächsten Seite unsere Schritte 5 bis 8 für den Providerwechsel: DNS-Einträge aktualisieren, Webseite testen, kündigen und Live-Betrieb überwachen

Provider wechseln (2): von Webseite aktualisieren bis live überwachen

Schritt 5: Aktualisieren der DNS-Einträge

Passen Sie nun die DNS-Einträge an, um Ihre Domain auf den neuen Hosting-Server zu implementieren. Gehen Sie dazu in Ihr Domainverwaltungspanel (des neuen Providers) und ändern die Nameserver oder die DNS-Einstellungen entsprechend den Informationen des neuen Hosting-Anbieters um.

Schritt 6: testen!

Testen Sie nun Ihre neue (alte) Website gründlich, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert. Überprüfen Sie auch die Funktionalität, die Datenbankverbindungen, die E-Mail-Konten und andere wichtige Funktionen, um sicherzustellen, dass nach dem Aktiv-Schalten der Webseite keine Probleme bestehen.

Schritt 7: kündigen (falls nicht schon geschehen)

Läuft die neue Webseite rund und ist erfolgreich auf den neuen Server übertragen? Erst dann sollte der Vertrag (mit dem alten Hosting-Anbieter) von Ihrer Seite aus gekündigt werden. Achtung: Hat hingegen der Hoster bereits fristgerecht gekündigt. Sollten Sie dennoch überprüfen, ob alle erforderlichen Schritte zur Beendigung des Dienstes gemäss den Vertragsbedingungen und Richtlinien erfüllt sind. Dass schützt gerade im Nachhinein vor bösen Überraschungen.

Schritt 8: Live-Betrieb überwachen und optimieren

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser! Direkt nach dem Webseitenwechsel ist es wichtig, die Website streng (!) zu überprüfen. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten. Überwachen Sie die Leistung, die Ladezeiten. Und auch die Kontaktpflege ist gerade am Anfang wichtig! Tauschen Sie sich unbedingt mit dem neuen Hosting-Anbieter aus, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Lesen Sie auf der nächsten Seite unser Meinung: Provider ohne Seele

Meinung: Provider ohne Seele