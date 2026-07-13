Sony präsentiert All-in-One-Superzoom-Kamera RX10 V

Die vielseitige Kamera richtet sich an ambitionierte Hobbyfotografen und deckt mit ihrem integrierten ZEISS Vario-Sonnar T 24-600 mm1 F2.4–4.0 Objektiv (25-facher optischer Zoom) den Bereich vom Weitwinkel bis zum Superteleobjektiv ab. Dank der Kombination aus grossem Zoombereich und hoher Lichtstärke eignet sich die RX10 V für nahezu jede Aufnahmesituation.



Die RX10 V baut auf den Stärken der RX10-Serie auf – hohe Bildqualität, grosse Tele-Reichweite und fest integriertes Objektiv – und ergänzt diese um einen KI-gestützten Echtzeit-Autofokus mit Motiverkennung (Real-time Recognition AF). In Verbindung mit Blackout-freien Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde inklusive AF-/AE-Nachführung lassen sich selbst schnelle und unvorhersehbare Motive zuverlässig festhalten.

Ausgestattet mit einem 1,0-Zoll Exmor RS Stacked CMOS-Sensor mit ca. 20,1 Megapixeln und dem BIONZ XR Bildprozessor liefert die Kamera hochwertige Foto- und Videoaufnahmen. Im Videobereich unterstützt sie 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Die Kombination aus grossem Sensor und lichtstarkem Objektiv ermöglicht zudem ein attraktives Bokeh mit weicher Hintergrundunschärfe.



Für eine intuitive Bedienung orientiert sich die RX10 V an der Designphilosophie der spiegellosen α (Alpha) Kameras. Die optimierte Tastenanordnung und der ergonomisch gestaltete Griff sorgen für eine zuverlässige und komfortable Handhabung. Der neue, grössere4 Quad-VGA OLED-Sucher unterstützt eine präzise Bildkomposition – sowohl bei hellem Sonnenlicht als auch in Innenräumen.

Der eingesetzte NP-FZ100 Akku der Z-Serie ermöglicht Aufnahmen von bis zu 630 Bildern5 pro Akkuladung und bietet damit eine um mehr als 50 Prozent längere Laufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell.

​Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit:

Die RX10 V kann ab dem 9. Juli 2026 vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.100 CHF.