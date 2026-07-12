Neue Hangneigungsklasse in Karten bei Swisstopo

Bitkom: Deutsche Digitalwirtschaft zeigt sich weiter stabil

Laut dem Bitkom soll der deutsche Markt für IT und Telekommunikation auch 2026 weiter wachsen. Einen Boom gibt es im Segment der Cloud-Software und bei KI-Plattformen, während der TK-Bereich deutlich weniger zulegt, doch zumindest Zeichen der Erholung aufweist.