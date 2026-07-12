12. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
Neue Hangneigungsklasse in Karten bei Swisstopo
In Absprache mit dem WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF und dem Schweizer Alpen- Club SAC hat swisstopo im Layer Hangneigungsklassen eine neue Klasse für Neigungen über 50° eingeführt.
Dadurch soll die Lesbarkeit verbessert werden. Die Änderungen sind ab sofort unter dem Hangneigungsklassen-Layer auf map.geo.admin.ch sowie in der swisstopo App ersichtlich.
Nachgeführte map.geo.admin.ch-Layer: Hangneigungsklassen ab 30 Grad
Siehe auch: 100 Jahre Flugdienst von swisstopo, Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven, Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras und Karten für Wintersport von Swisstopo
Kommentare