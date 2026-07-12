Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
12. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

Neue Hangneigungsklasse in Karten bei Swisstopo

In Absprache mit  dem WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF und dem Schweizer Alpen- Club SAC hat swisstopo im Layer Hangneigungsklassen eine neue Klasse für Neigungen über 50° eingeführt. 

Links: alte Darstellung der Hangneigungsklassen. Rechts: neue Darstellung mit Neigungen > 50° in dunkelgrauer Farbe

© Swisstopo

Dadurch soll die Lesbarkeit verbessert werden. Die Änderungen sind ab sofort unter dem Hangneigungsklassen-Layer auf map.geo.admin.ch sowie in der swisstopo App ersichtlich.

Nachgeführte map.geo.admin.ch-Layer: Hangneigungsklassen ab 30 Grad

Siehe auch: 100 Jahre Flugdienst von swisstopo, Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven, Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras  und Karten für Wintersport von Swisstopo 

Links: alte Darstellung der Hangneigungsklassen. Rechts: neue Darstellung mit Neigungen > 50° in dunkelgrauer Farbe

 © Swisstopo

Kommentare

Navigation Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
ICT-Fachmesse CONNECT von Brack.Alltron erscheint in neuem Gewand
Unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» möchte die Handelsgruppe Brack.Alltron die ICT-Themen von morgen präsentieren. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Jul 2026
Mehr erfahren
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Mehr erfahren
Digitalwirtschaft
News
Bitkom: Deutsche Digitalwirtschaft zeigt sich weiter stabil
Laut dem Bitkom soll der deutsche Markt für IT und Telekommunikation auch 2026 weiter wachsen. Einen Boom gibt es im Segment der Cloud-Software und bei KI-Plattformen, während der TK-Bereich deutlich weniger zulegt, doch zumindest Zeichen der Erholung aufweist.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
9. Jul 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Themenbild zum Swisscom Callfilter mit junger Frau und Smartphone
News
«Vorsicht: Spam Verdacht»
Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen
Swisscom lanciert für ihren Callfilter eine neue Funktion. Mit der Erweiterung des Callfilters um die Funktion «Vorsicht: Spam Verdacht» erkennen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe bei ihrem Smartphone auf einen Blick.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
Themenbild Hitze im Sommer mit E-Bike und E-Scooter
News
Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter
Die grosse Sommerhitze hat auch Folgen für die Akkus von E‑Bikes, E‑Scootern und E-Autos.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Jun 2026
Punkt. MC03
News
Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich
Das MC03 des Schweizer Unternehmens Punkt ist ein Smartphone, das mit dem Android-basierten Betriebssystem Aphy OS konsequent auf Datenschutz und Kontrolle durch den Anwender ausgerichtet sein soll. Es ist ab sofort in Europa erhältlich.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
5. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare