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Boris Boden
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Patrick Hediger
26. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

Sony spendiert dem Xperia 10 ein Update und erhöht den Preis

Sony hat sein Mittelklasse-Smartphone Xperia 10 VIII präsentiert. Es gibt einige kleinere Neuerungen vor allem beim Display, allerdings macht sich die Chipkrise in einem deutlich gestiegenen Verkaufspreis bemerkbar.
Sony Xperia 10 VIII
© Sony

Nachdem Sony seine Mittelklasse-Smartphones der 10er-Serie immer im Frühjahr zusammen mit dem Flaggschiff Xperia 1 präsentiert hatte, mussten die Kunden dieses Jahr mehrere Monate warten. Doch jetzt ist das Xperia 10 VIII offiziell für einen Verkaufsstart Ende September für559 Franken oder  599 Euro in Grau, Lila und Weiss angekündigt. Damit ist es allerdings 140 Franke oder 150 Euro teurer als der Vorgänger, was vor allem den stark gestiegenen Komponentenpreisen geschuldet sein dürfte.

Dabei gibt es beim neuen Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Datenspeicher keinen Zuschlag, auch der Prozessor ist mit dem Snapdragon 6 Gen 3 unverändert, obwohl es hier längst einen Nachfolger gäbe. Auch die rückwärtige Doppelkamera mit ihrer 50-Megapixel-Hauptlinse und dem 13-Megapixel-Ultraweitwinkel sowie die 8-Megapixel-Frontcam bleiben unverändert. Der Akku hat weiterhin 5.000 mAh.  Das Gehäuse ist gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt.

Überarbeitet wurde dagegen das 6,1-Zoll-Display, das mit 2.340 x 1080 Pixeln auflöst und eine Bildwiederholrate von 120 Hz hat. Sony hebt hervor, dass der Bildschirm des Xperia 10 VIII im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell rund 50 Prozent heller sei. Das soll der Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung zugutekommen. Für die Stereo-Lautsprecher verspricht der Hersteller 15 Prozent mehr Lautstärke und 30 Prozent kräftigere Bässe.

Als besonderes Feature hebt Sony den schnellen Zugriff auf Bezahl- und Bonusprogramme, das sogenannte «Rewards & Pay»-Menü, hervor. Durch zweimaliges Drücken der Einschalttaste lassen sich häufig genutzte Apps, beispielsweise für mobiles Bezahlen oder Kundenbindungsprogramme, direkt starten. Bei den Konkurrenzmodellen inzwischen nicht mehr vorhandene Features wie den MicroSD-Slot und den Klinkenstecker für Kopfhörer hat Sony auch in dieser Serie beibehalten.

Das Xperia 10 VIII startet noch mit Android 16 und nicht Android 17, wodurch sich die bis zu vier versprochenen Android-Updates auf drei reduzieren. Sicherheitsupdates soll es zumindest bis zu sechs Jahre lang geben.

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