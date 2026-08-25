Mehr als UCC: Neue Felder für den ITK-Channel

Die Grenzen zwischen IT, Telekommunikation und professioneller Medientechnik werden durchlässiger. Genau diese Entwicklung will die leat con vom 6. bis 8. Oktober in Hamburg abbilden. Als Experience Technology Convention bringt sie auf 23.000 Quadratmetern und erstmals in drei Hallen fünf Bereiche zusammen: live tech, stage tech, broadcast, install und communicate.

Für die ITK-Branche ist communicate der naheliegende Anlaufpunkt. Dort stehen Business Communication, UCC, Cloud-Telefonie und das Firmenkundengeschäft im Mittelpunkt. Mit dabei sind unter anderem 1&1 Versatel, Freenet, Plusnet, Wildix, Hitisy sowie Gamma mit Starface und Estos.

Interessant für Fachhändler und Systemhäuser wird die Veranstaltung aber gerade dort, wo der eigene Markt auf die anderen Bereiche trifft. Denn Kommunikationslösungen enden heute nicht mehr bei Telefonie oder einer UCC-Plattform. Netzwerke transportieren Audio und Video, Displays werden Bestandteil moderner Arbeitswelten und klassische AV-Technik rückt näher an die IT-Infrastruktur. Genau an diesen Schnittstellen finden sich auf der leat con zahlreiche weitere Anbieter, die vielen TH-Lesern bekannt sein dürften.

Der Meetingraum wird zum IT-Projekt

Besonders sichtbar ist die Entwicklung bei modernen Besprechungs- und Arbeitsumgebungen. Videokonferenz, Raumsteuerung, Audio, Displays und die dazugehörige Infrastruktur werden zunehmend gemeinsam geplant. Für Systemhäuser, die bislang vor allem Kommunikations- oder IT-Lösungen betreuen, erweitert sich damit das mögliche Projektgeschäft.

Auf der Ausstellerliste finden sich entsprechend Anbieter wie Barco, Bose Professional, Crestron, Jabra, Sennheiser, Shure und ViewSonic. Dazu kommen Samsung, Sony, Epson, Iiyama und Sharp NEC mit Display- und Visualisierungslösungen für Meetingräume, Workplace und Digital Signage.

Gerade letzteres ist längst kein isoliertes Werbedisplay-Thema mehr. Displays werden mit Netzwerken, Content-Plattformen und zentralem Management verbunden und können damit auch für ITK-Systemhäuser interessant werden, die bei ihren Kunden bereits Infrastruktur und Services betreuen.

Wenn AV über das Netzwerk läuft

Noch direkter wird die Verbindung beim Thema AV over IP. Audio- und Videosignale werden zunehmend über IP-Infrastrukturen übertragen. Damit verschieben sich auch die Anforderungen an Planung und Betrieb: Netzwerk-Know-how wird für AV-Projekte wichtiger, während sich Netzwerkhersteller stärker mit professionellen Medienanwendungen beschäftigen.

Auf der leat con trifft der ITK-Channel unter anderem auf Netgear und Zyxel Networks. Audinate steht mit Dante für IP-basierte Audio- und Videoübertragung, Riedel Communications für vernetzte Kommunikations- und Medieninfrastrukturen.

Für Systemhäuser entstehen hier neue Berührungspunkte, aber auch neue Anforderungen. Themen wie Bandbreite, Segmentierung, Management und Ausfallsicherheit spielen nicht mehr nur im klassischen IT-Netzwerk eine Rolle, sondern zunehmend auch in Medien- und Kommunikationsprojekten.

Auch die Vertriebswege nähern sich an

Dass die Grenzen zwischen den Märkten durchlässiger werden, zeigt sich ebenso bei Distribution und Integration. ComLine verbindet IT- und AV-Distribution unter einem Dach, COMM-TEC AV-Distribution mit UCC- und Collaboration-Lösungen. Systeam kommt aus der klassischen IT-Distribution, während die AV-Solution Partner IT- und AV-Systemhäuser in einer Kooperation zusammenbringen.

Damit geht es bei der Konvergenz nicht nur um Technik. Auch Partnerstrukturen und Kompetenzen verändern sich. Für ITK-Fachhändler kann das bedeuten, bestehende Kundenbeziehungen um zusätzliche Lösungen zu erweitern oder bei grösseren Projekten stärker mit Spezialisten aus angrenzenden Gewerken zusammenzuarbeiten.

Die leat con will genau diese Überschneidungen sichtbar machen. Die fünf Hubs stehen zwar jeweils für eigene Märkte und Communities, sollen aber nicht als voneinander abgeschottete Bereiche funktionieren. Für Besucher aus dem ITK-Channel dürfte deshalb gerade der Weg zwischen communicate, install und den angrenzenden Technologiefeldern interessant sein.

Auch das Programm greift die Entwicklung auf. Themen wie AV over IP, Dante, Digital Signage, Netzwerktechnik und hybride Kommunikationslösungen tauchen in Workshops, Trainings und Vorträgen auf und ergänzen die Produkte auf den Messeständen um praktische Anwendungen.

Bereits am Vorabend der Messe trifft sich die Branche bei der night of communicate. Das Networking-Event findet am 5. Oktober im MAZZA Hamburg statt und wird von Enreach und Hitisy als Sponsoren unterstützt.