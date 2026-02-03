Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
3. Feb 2026
Lesedauer 3 Min.

ACM

Spieleplattform Roblox droht hohe Geldstrafe

Die niederländische Verbraucherschutzbehörde (ACM) nimmt die Spieleplattform Roblox unter die Lupe. Die Behörde will prüfen, ob Roblox genug unternimmt, um Kinder zu schützen.
© (Quelle: Roblox)

Dies nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach sie auf den dort zugänglichen Spielen gewalttätigen und sexuellen Inhalten ausgesetzt sind.

Viele negative Schlagzeilen

ACM will nun "potenzielle Risiken für minderjährige Nutzer in der EU" prüfen. Das dauere voraussichtlich etwa ein Jahr. "Die Plattform sorgt regelmässig für Schlagzeilen, beispielsweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich gewalttätiger oder sexuell expliziter Spiele, denen Minderjährige ausgesetzt sind", heisst es.

Ausserdem gebe es Berichte über böswillige Erwachsene, die Kinder auf der Plattform ins Visier nehmen, sowie über die Verwendung irreführender Techniken, um zum Kauf anzuregen. Gemäss dem Digital Services Act (DSA) der EU müssen Plattformen "angemessene und verhältnismässige Massnahmen" ergreifen, um ein hohes Mass an Sicherheit und Datenschutz für Minderjährige zu gewährleisten.

Millionenstrafe für Epic Games

ACM kann Roblox bei Verstössen hohe Geldstrafen auferlegen. Dass sie dazu in der Lage ist, hat sie bereits bewiesen. 2024 verhängte die ACM eine Geldstrafe über 1,1 Mio. Euro gegen Epic Games, den Hersteller von "Fortnite". Das Unternehmen hätte schutzbedürftige Kinder ausgenutzt und zu Käufen gedrängt.

Die Vorwürfe sind nicht neu: Egal, ob "Fortnite", "Roblox", "Clash of Clans", "Monopoly Go" oder "Subway Surfers": Laut Verbraucherzentrale Bundesverband enthalten alle diese Online-Games manipulative Designs (Dark Patterns), um Nutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie pressetext berichtete.

Roblox zeigt sich indes verantwortungsvoll. Die Plattform fühle sich "nachdrücklich" zur Einhaltung der DSA-Vorschriften verpflichtet. Man habe erheblich in den Aufbau robuster Systeme investiert, die den Grundsätzen der DSA entsprechen.

"Darunter sind auch Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Privatsphäre von Minderjährigen", unterstreicht ein Roblox-Sprecher. So gebe es eine Altersüberprüfung für alle, die auf der Plattform chatten würden. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Spiele Gesellschaft Konsumententipps Recht
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare