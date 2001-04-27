Starlight Express zum spielen

Mit einer kleinen Lokomotive Hindernissen ausweichen, Wasser und Kohle einsammeln und schneller sein als die anderen Lokomotiven: das ist der Inhalt des Spieles Starlight Racing zum Musical Starlight Express.

Einerseits ist das Spiel lustig gemacht und hübsch animiert. Der Spielspass ist jedoch mässig, da weder Geschicklichkeit noch Cleverness verlangt werden.

Das Spiel ist gratis bei Stella.de [1] zum Download bereit. Es ist bereits das dritte Spiel, das Stella Entertainment zu einem Musical veröffentlicht hat.