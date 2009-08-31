Stöck Wyys Stich 10 wurde grafisch vollständig neu gestaltet und für die Bildschirmauflösungen aktueller PCs optimiert: Das Programmfenster ist skalierbar und passt sich den individuellen Einstellungen an. Gejasst wird wahlweise im 2D- oder 3D-Modus mit französischen oder deutschen Karten.

Mit den Einstellungsmöglichkeiten (Ausmachregeln, Weisregeln, Trumpffaktoren, Jasskonventionen etc.) kann die Software an die eigenen Jassgewohnheiten angepasst werden. Die virtuellen Mitspieler sprechen Schweizerdeutsch. Natürlich lassen sich die Stimmen beliebig zuordnen oder auch abschalten.

Die Varianten Schieber, Differenzler, Coiffeur und Molotow stehen mit verschiedenen Spielweisen zur Verfügung: Schieber auf Punktzahl oder auf Anzahl Runden. Schieber ohne oder mit Trumpffaktoren (1- bis 10-fach). Differenzler mit offener oder verdeckter Ansage. Coiffeur mit oder ohne Guschti und Slalom. Molotowjass auf 6, 8, 10 oder 12 Runden.

Falls Sie einmal nicht weiterwissen, steht der Tippgeber zur Seite. Jass-Anfänger oder Profis, die der Sache gern auf den Grund gehen, können mit dem Tricksen-Modus die Karten der anderen Mitspieler aufdecken und so den Spielablauf besser beobachten.