StWZ Energie AG neu Partnerin im Quickline-Verbund

Zur Erweiterung und Verbesserung des Produktportfolios und der Servicequalität hat sich StWZ Energie AG (StWZ) entschieden, einen neuen Provider für Internet, TV, Festnetz- und Mobile-Telefonie zu suchen. Die Wahl ist auf Quickline, die Schweizer Telekommunikationsanbieterin, gefallen.

StWZ ist im Februar 2024 dem Quickline-Verbund beigetreten. Ab Juni wird sie ihre Kunden mit Internet, TV, Festnetz und Mobile von Quickline versorgen. In Zofingen sind aktuell über 3000 Haushalte mit Glasfaser erschlossen. Der Ausbau kommt schnell voran und wird spätestens 2025 abgeschlossen.