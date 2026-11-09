Sunrise lanciert Handy-Abo Five mit integriertem KI-Chat

Der Schweizer Telekom-Konzern Sunrise wirft mit Five eine weitere Zweitmarke auf den Markt. Neben der Hauptmarke Sunrise vertreibt das Unternehmen bereits Handy-Abos über die Zweitmarken Yallo, Lebara, Swype und CH Mobile sowie über die Drittmarke Aldi Suisse Mobile.

Das neue Angebot kombiniert ein Handy-Abo mit einem integrierten KI-Chat. Sunrise verkauft Five ab dem 17. November 2026 ausschliesslich über die Smartphone-App von Five. Das Abo ist nur mit einer eSIM erhältlich. Voraussetzung ist daher ein kompatibles Smartphone.

KI-Chat im Handy-Abo enthalten

Im Zentrum des neuen Angebots steht ein integrierter KI-Chat. Die Kundinnen und Kunden können den Chat über die Five-App, WhatsApp oder im Browser nutzen.

Über den Chat können sich die Kundinnen und Kunden ihr Abo zusammenstellen, verwalten und anpassen. Der Umweg über ein klassisches Kundenportal entfällt. Sofern die KI bei Supportanfragen nicht weiterhelfen kann, übernimmt ein Mitarbeiter des Kundendienstes.

Neben der Verwaltung des Handy-Abos ist der Chat auch für die alltägliche Nutzung gedacht: Er beantwortet allgemeine Fragen, liefert Kochrezepte und Ausflugsideen, analysiert Dokumente, bearbeitet Bilder und hilft beim Formulieren von Texten. Gemäss Sunrise versteht der Chat auch Sprachnachrichten auf Schweizerdeutsch.

Chinesische Modelle auf Schweizer Servern

Die KI-Modelle betreibt der Sunrise-Partner Phoeniqs ausschliesslich auf Servern in der Schweiz. Die beiden Unternehmen versprechen, dass die Eingaben der Kundschaft weder gespeichert noch für das Training von Modellen verwendet werden.

Zum Einsatz kommen quelloffene Modelle: Neben den chinesischen Modellen DeepSeek, Kimi, GLM und Qwen steht auch das Schweizer Modell Apertus 70B zur Verfügung.

Was kostet das neue Abo Five?

Die monatliche Grundgebühr beträgt 5 Franken und beinhaltet eine Flatrate für unlimitierte Anrufe und SMS innerhalb der Schweiz. Für das mobile Internet in der Schweiz fällt eine zusätzliche Gebühr von monatlich 15 Franken an. Die Variante mit der Schweizer Flatrate kostet damit 20 Franken pro Monat.

Auf Wunsch kann stattdessen auch eine günstigere Variante mit 5 GB oder 10 GB Datenvolumen abgeschlossen werden. Einen Rabatt von 2 Franken pro Monat erhalten junge Erwachsene unter 30 Jahren sowie Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren.

Five verzichtet auf eine Aktivierungsgebühr und eine Mindestlaufzeit. Das Abo kann jederzeit direkt über den KI-Chat gekündigt werden. Bezahlt wird per Kreditkarte oder Twint.

Roaming über den KI-Chat buchen

Kundinnen und Kunden können eine Nachricht wie «Ich bin die nächsten fünf Tage in Berlin und brauche Internet» an den KI-Chat schicken. Dieser schlägt ein passendes Datenpaket für 1, 3, 14 oder 30 Tage vor, das direkt im Gespräch gekauft wird. In EU-Ländern kostet beispielsweise 1 Tag 5 Franken oder 30 Tage 20 Franken.

Alternativ bietet Five eine Monatsoption an. Für diese fällt eine monatliche Grundgebühr von 15 oder 20 Franken an. In Monaten ohne Roamingnutzung schreibt Five im nächsten Monat 50 Prozent der Grundgebühr gut.

Pro Tag stehen 10 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung. Übrigens: Der KI-Chat selbst lässt sich weltweit auch ohne gebuchtes Datenpaket bedienen.

Für wen rechnet sich das neue Abo?

Five richtet sich an Personen mit dem Bedürfnis nach einem kostenpflichtigen KI-Abo. In der Schweiz kosten viele dieser reinen KI-Abos typischerweise rund 20 Franken pro Monat.

Mit Five gibt es zu diesem Preis ein mit einem KI-Chat kombiniertes Handy-Abo mit Schweizer Flatrate. Es sind allerdings nicht die bekanntesten Modelle wie ChatGPT, Claude oder Perplexity enthalten. Die chinesischen Modelle schneiden in unabhängigen Tests gut ab.

Für Konsumentinnen und Konsumenten ohne Bedürfnis nach einem kostenpflichtigen KI-Chat gibt es im Schweizer Markt jedoch günstigere Angebote. Wer keine kostenpflichtige KI nutzen möchte, gehört allerdings auch nicht zur Zielgruppe des neuen Abos.

Preisvergleich mit anderen Anbietern

20 Franken im Monat für ein mit einem KI-Chat kombiniertes Handy-Abo sind ein guter Preis.

Bei der Konkurrenz gibt es Handy-Abos mit einer Schweizer Flatrate bereits ab einem Normalpreis von 13 Franken. Verschiedene Schweizer Mobilfunk-Provider bieten zudem zeitweise Aktionsangebote für rund 15 Franken monatlich an.

Viele kostenpflichtige reine KI-Abos kosten im Monat 20 Franken oder mehr. Die Gesamtkosten für ein Handy-Abo und ein separates KI-Abo betragen bei anderen Anbietern damit mindestens 33 Franken pro Monat.

Fazit von Telekom-Experte Ralf Beyeler von moneyland.ch

Die Kombination aus einem Handy-Abo und einem vollwertigen KI-Chat ist ein innovativer Ansatz. Sunrise geht damit einen neuen Weg. Dieser ist aber anspruchsvoll. Die Zukunft wird zeigen, wie gut der KI-Chat und die Aboverwaltung über den KI-Chat in der Praxis wirklich funktionieren.

Es gibt beim neuen Five-Abo jedoch auch einen Rückschritt in die Vergangenheit: Bei Five müssen sich die Kundinnen und Kunden wieder mit Preisstrategien auseinandersetzen und umständlich die passende Variante auswählen. Das ist unnötig: Die meisten Konsumentinnen und Konsumenten mit hoher KI-Nutzung dürften sowieso die Flatrate benötigen.

Eine andere Frage stellt sich bei den KI-Modellen: Werden die Kundinnen und Kunden das Konzept mit den auf Schweizer Servern laufenden chinesischen Modellen verstehen? Wird Sunrise mit Five den etablierten Anbietern wie Gemini, ChatGPT und Claude Kundinnen und Kunden abjagen können?