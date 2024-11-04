Surfshark Black Friday VPN-Deals 2024

Black Friday naht, und damit auch die besten Rabatte. Sichere dir die VPN-Angebote zum Black Friday bei Surfshark. Und das Beste daran: Du bekommst viel mehr als nur einen VPN-Schutz. Wir zeigen dir, wieviel du bei Surfshark VPN am Black Friday sparen kannst, und welche Vorteile dir ein Abo über das reine VPN hinaus bietet – schütze dich vor Malware, hol dir eine alternative Online-Identität und lasse dich benachrichtigen, wenn deine Daten offengelegt wurden.

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Das erhältst du mit dem Surfshark Black Friday Deal

Surfshark ist mehr als nur ein VPN-Anbieter. Bereits im Starter-Abo erhältst du Funktionen, die deinen Online-Alltag sicherer und bequemer machen, wie ein Werbeblocker oder eine Alternative ID. Die Pakete Surfshark One und One+ lassen dann keinerlei Wünsche mehr übrig. Verschaffe dir im Folgenden einen Überblick, was Surfshark dir bietet:

Schutz gegen Malware mit Antivirus

Mit Surfshark Antivirus schützt du dich gegen Viren und Malware – und das auf bis zu fünf Geräten. Der Virenschutz ist in den Abos Surfshark One und One+ enthalten.

Funktionen: