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Surfshark Black Friday VPN-Deals 2024
Black Friday naht, und damit auch die besten Rabatte. Sichere dir die VPN-Angebote zum Black Friday bei Surfshark. Und das Beste daran: Du bekommst viel mehr als nur einen VPN-Schutz. Wir zeigen dir, wieviel du bei Surfshark VPN am Black Friday sparen kannst, und welche Vorteile dir ein Abo über das reine VPN hinaus bietet – schütze dich vor Malware, hol dir eine alternative Online-Identität und lasse dich benachrichtigen, wenn deine Daten offengelegt wurden.
Hol dir jetzt dein 2-Jahres-Abo von Surfshark für nur 1,99 Euro im Monat + 4 Monate extra!
Hier geht’s zu den Surfshark-Angeboten zu Black Friday
Das erhältst du mit dem Surfshark Black Friday Deal
Surfshark ist mehr als nur ein VPN-Anbieter. Bereits im Starter-Abo erhältst du Funktionen, die deinen Online-Alltag sicherer und bequemer machen, wie ein Werbeblocker oder eine Alternative ID. Die Pakete Surfshark One und One+ lassen dann keinerlei Wünsche mehr übrig. Verschaffe dir im Folgenden einen Überblick, was Surfshark dir bietet:
Schutz gegen Malware mit Antivirus
Mit Surfshark Antivirus schützt du dich gegen Viren und Malware – und das auf bis zu fünf Geräten. Der Virenschutz ist in den Abos Surfshark One und One+ enthalten.
Funktionen:
- Schutz gegen Spyware und Malware: Schütze bis zu fünf deiner Geräte mit Antivirus. Der Scanner prüft Anwendungen, Datei-Downloads und deine Online-Aktivität in Echtzeit. Und das rund um die Uhr, ohne dass du es bemerkst.
- Webcam-Schutz: Erhalte eine Benachrichtigung, wenn Websites oder Apps auf deine Kamera zugreifen möchten.
- Passe den Schutz individuell an: Du hast die Wahl. Schliesse Dateien von Scans aus oder führe nur einen Schnellscan durch. Ausserdem kannst du Scans auf die Minute genau planen.
Surfshark Alert zum Schutz vor Datenlecks
Datenlecks sind besonders hinterhältig, da du kaum Einfluss auf sie hast. Kommt es bei einem Unternehmen zu einem Datenleck, heisst es, schnell zu reagieren. Und hier kommt Surfshark Alert ins Spiel. Sollten deine Informationen bei einem Datenleck offengelegt worden sein, erhältst du eine Benachrichtigung und kannst sofort handeln.
Funktionen:
- Schütze deine E-Mail-Konten: Erhalte umgehend eine Warnung, sollte deine E-Mail-Adresse online in einer gehackten Datenbank erscheinen.
- Überprüfe das Sicherheitsrisiko deiner Passwörter: Erhalte Informationen über die Anzahl an Sicherheitsverstössen gegen dein Passwort und erfahre, wie sicher es wirklich ist.
- Schutz deiner persönlichen Identifikationsnummer: Halte dich über den Sicherheitsstatus deiner Identifikationsnummer auf dem Laufenden und verhindere einen Diebstahl deiner Identität.
- Schutz deiner Kreditkarte: Lasse dich wie bei deinen E-Mail-Konten benachrichtigen, wenn Kreditkarteninformationen von dir offengelegt wurden.
Surfshark Search – Die sichere Suchmaschine
Die grossen und bekannten Suchmaschinen tracken deine Daten, verfolgen deine Suchanfragen und schalten Werbeanzeigen. Mit der Suchmaschine Surfshark Search suchst du anonym und ohne nervige Werbung und erhältst die besten Suchergebnisse.
Funktionen:
- Führe anonyme Suchanfragen ohne Werbung, Protokolle oder Tracker durch.
- Erhalte genaue und relevante Suchergebnisse.
- Hinterlasse beim Suchen keine digitalen Fussabdrücke
Werbe- und Cookie-Pop-up-Blocker
Du bist auch genervt von Werbebannern und Pop-ups, die dein Online-Erlebnis trüben? Mit dem Werbe- und Cookie-Pop-up-Blocker sperrst du Banner, Pop-Ups und Videos und surfst ohne Unterbrechungen im Internet.
Funktionen:
- Unterbinde Werbeanzeigen und Banner
- Verhindere Pop-Ups im Internet
Surfshark One inklusive VPN, Alert, Antivirus, Search und Alternativ ID erhältst du im 2-Jahres-Abo schon für 2,49 Euro im Monat + 4 Monate extra!
Sichere dir jetzt Surfshark One zum Aktionspreis
Warum sollte ich mich für das Surfshark Black Friday Angebot entscheiden?
Hol dir die besten Black Friday-Angebote beim Einkaufen mit einem VPN
Je nach deinem geografischen Standort können Online-Shops ihre Preise anpassen, was auch als «dynamische Preise» bezeichnet wird. Ändere mit einem VPN deinen Standort und sichere dir noch bessere Angebote – ob am Black Friday oder darüber hinaus.
Mehr als 3200 Server und Standorte
Surfshark VPN stellt dir mehr als 3200 Server in über 100 Ländern mit besten Geschwindigkeiten zur Verfügung. Wechsel ganz einfach mit einem Klick deinen Standort und verbinde dich mit dem für deine Bedürfnisse besten VPN-Server.
Unbegrenzte Anzahl an Geräten
Bei Surfshark gibt es keine Begrenzung der Geräteanzahl und Verbindungen. Schütze mit einem VPN-Abo alle deine Geräte – das VPN ist für Windows, Mac, Android, iOS, diverse Router-Modelle und mehr verfügbar. Auch deinen Smart TV und deine Konsole kannst du mit einer VPN-Verbindung sichern!
Der ultimative Schutz für all deine Geräte: Surfshark One+ im 2-Jahres-Abo + 6 extra Monate schon für 3,99 Euro im Monat!
- Hol dir jetzt dein 2-Jahres-Abo von Surfshark für nur 1,99 Euro im Monat + 4 Monate extra!
- Das erhältst du mit dem Surfshark Black Friday Deal
- Schutz gegen Malware mit Antivirus
- Surfshark Alert zum Schutz vor Datenlecks
- Surfshark Search – Die sichere Suchmaschine
- Werbe- und Cookie-Pop-up-Blocker
- Surfshark One inklusive VPN, Alert, Antivirus, Search und Alternativ ID erhältst du im 2-Jahres-Abo schon für 2,49 Euro im Monat + 4 Monate extra!
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