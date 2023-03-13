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Florian Bodoky
13. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Swisscom

Swisscom: E-Mail-Dienst down – regionale Probleme unterschiedlich

Am Montagmorgen beklagten Swisscom-Kunden Ausfälle einzelner Dienste, vor allem das Bluewin-Mail war betroffen. Swisscom hat die Probleme bestätigt, die regional teilweise unterschiedlich gross sind.
© (Quelle: Swisscom)

Update 11:52 Uhr: Die Störungen wurden gemäss Swisscom behoben.

© Quelle: PCtipp-Leserschaft

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Provider Swisscom – und seine Kunden – sahen sich am Montagmorgen mit einer technischen Störung konfrontiert. Sowohl auf Twitter als auch auf dem «Störungsradar» allestörungen.ch meldeten User Probleme beim Login in den E-Mail-Dienst. Der Anbieter bestätigte die Probleme und liess vernehmen, dass gar der Internetauftritt hinter den URLs swisscom.com und bluewin.ch nicht erreichbar war. Auch die Swisscom-App hatte zeitweilig Probleme. Ferner gab es offenbar Probleme mit dem (Festnetz)-Internet.

© Quelle: PCtipp-Leserschaft

Während die Meldungen in den letzten paar Minuten gesamtschweizerisch stark zurückgingen, halten Probleme in einzelnen Regionen offenbar an. Ein Leser aus dem bernischen Burgdorf liess PCtipp gar den Screenshot einer SMS zukommen, die er noch um 8:41 von Swisscom selbst erhielt. Diese informierte über die Störung und sprach gar davon, dass die «Swisscom Dienste» in Burgdorf unterbrochen seien – ohne etwa einzelne herauszuheben. Folgt man dem Link, welche der Provider mitgeschickt hat, stellt man fest, dass in Burgdorf das Internet, blue TV und gar die Festnetz-Telefone teilweise nicht funktionieren. Ein Ende des Unterbruchs stellte der Anbieter noch nicht in Aussicht.

PCtipp hat sich bei Swisscom per Mail über den weiteren Verlauf der Störung erkundigt und informiert, sobald weitere relevante Informationen eintreffen.

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