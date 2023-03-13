Swisscom: E-Mail-Dienst down – regionale Probleme unterschiedlich

Während die Meldungen in den letzten paar Minuten gesamtschweizerisch stark zurückgingen, halten Probleme in einzelnen Regionen offenbar an. Ein Leser aus dem bernischen Burgdorf liess PCtipp gar den Screenshot einer SMS zukommen, die er noch um 8:41 von Swisscom selbst erhielt. Diese informierte über die Störung und sprach gar davon, dass die «Swisscom Dienste» in Burgdorf unterbrochen seien – ohne etwa einzelne herauszuheben. Folgt man dem Link, welche der Provider mitgeschickt hat, stellt man fest, dass in Burgdorf das Internet, blue TV und gar die Festnetz-Telefone teilweise nicht funktionieren. Ein Ende des Unterbruchs stellte der Anbieter noch nicht in Aussicht.

PCtipp hat sich bei Swisscom per Mail über den weiteren Verlauf der Störung erkundigt und informiert, sobald weitere relevante Informationen eintreffen.