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Patrick Hediger
6. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Swisscom lanciert kostenpflichtige App für digitale Kindersicherheit

Die neue App Kids Security von Swisscom will Familien dabei unterstützen, gemeinsame Regeln für die Nutzung von Smartphone und Internet festzulegen und umzusetzen.
© Swisscom

Kids Security bietet Funktionen wie Bildschirmzeitsteuerung, App-Kontrolle, Inhaltsfilter, Nutzungsstatistiken sowie optionale Standortfunktionen. Verschiedene Modi, darunter ein Freizeit- und ein Lernmodus, unterstützen Familien im digitalen Alltag. Zudem erhalten Nutzerinnen und Nutzer der App Zugang zu umfangreichen Inhalten und Tipps rund um Medienkompetenz und den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.

Gesunder Umgang mit digitalen Medien

Anders als klassische Parental-Control-Lösungen setzt Kids Security auf Begleitung statt Kontrolle. Kinder werden aktiv eingebunden und Familien können gemeinsam Regeln für die Smartphone- und Internetnutzung festlegen. Transparenz steht dabei im Zentrum: Kinder werden beispielsweise informiert, wenn Eltern ihren Standort abfragen.

Über Kids Security

Kids Security funktioniert plattformübergreifend auf iOS und Android, sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Windows. Die App kostet regulär CHF 4.90 pro Monat. Bis Ende Jahr ist sie mit 50% Rabatt erhältlich. Die Anzahl der Kinder und Geräte ist unbegrenzt. Voraussetzung für die Nutzung von Kids Security ist ein blue-Mobile- oder ein Kids-Mobile-Abo von Swisscom. Auf zusätzlichen Geräten, etwa auf jenem des zweiten Elternteils, kann die App auch mit Abos anderer Anbieter einschliesslich Prepaid-Abos genutzt werden.

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