Swisscom lanciert Visual Voice Mail

Wer kennt es nicht: Jemand hat angerufen und eine Nachricht auf der Combox hinterlassen. Also ruft man die eigene Combox ab und hört sich an, was der Anrufer zu sagen gehabt hätte, wenn man rangegangen wäre, als es geklingelt hat. Das wird für Swisscom-Kunden mit Android-Phone nun bequemer, denn die Visual Voice Mail ist nun da (PCtipp berichtete bereits im September 2019.)

Was ist Visual Voice Mail?

Bis anhin wurde man per SMS darüber informiert, wenn auf der Combox eine Nachricht eingegangen ist. Neu wird, nebst Absender und Zeitpunkt, auch noch gleich die Nachricht per SMS mitgeschickt. In der Nachricht ist ein kleines Kassetten-Icon zu sehen. Klickt man darauf, wird die Nachricht gleich abgespielt – ohne, dass man zuerst noch eine Nummer wählen muss. Die Nachricht lässt sich dann auch gleich vom Telefon aus löschen.

Wie Visual Voice Mail en détail eingerichtet wird, erklärt Kollegin Salvisberg in ihrem Tutorial.