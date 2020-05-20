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Florian Bodoky
20. Mai 2020
Lesedauer 2 Min.

Swisscom

Swisscom lanciert Visual Voice Mail

Die gute alte Combox wird sehr viel bequemer. Für Swisscom-Kunden mit Android-Phone steht jetzt nämlich auch Visual Voice Mail zur Verfügung.

Visual Voice Mail für Android

© (Quelle: Swisscom)
© Quelle: PCtipp.ch

Wer kennt es nicht: Jemand hat angerufen und eine Nachricht auf der Combox hinterlassen. Also ruft man die eigene Combox ab und hört sich an, was der Anrufer zu sagen gehabt hätte, wenn man rangegangen wäre, als es geklingelt hat. Das wird für Swisscom-Kunden mit Android-Phone nun bequemer, denn die Visual Voice Mail ist nun da (PCtipp berichtete bereits im September 2019.)

Was ist Visual Voice Mail?

Bis anhin wurde man per SMS darüber informiert, wenn auf der Combox eine Nachricht eingegangen ist. Neu wird, nebst Absender und Zeitpunkt, auch noch gleich die Nachricht per SMS mitgeschickt. In der Nachricht ist ein kleines Kassetten-Icon zu sehen. Klickt man darauf, wird die Nachricht gleich abgespielt – ohne, dass man zuerst noch eine Nummer wählen muss. Die Nachricht lässt sich dann auch gleich vom Telefon aus löschen.

Wie Visual Voice Mail en détail eingerichtet wird, erklärt Kollegin Salvisberg in ihrem Tutorial.

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