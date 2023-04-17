Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
17. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

Swisscom

Swisscom schaltet die Home-App ab

Swisscom hat die hauseigene «Home-App» abgeschaltet und die meisten wegfallenden Funktionen in die «My Swisscom»-App integriert. Einige beliebte Funktionen fallen allerdings ersatzlos weg.
© (Quelle: Swisscom)

Die Swisscom Home-App war die App des Providers, wenns um Internet- und WLAN-Einstellungen geht. Diese App wurde nun aufgrund von Doppelspurigkeiten abgeschaltet, die Funktionen in die My Swisscom App übernommen. Dies betrifft folgende Features: 

  • Geräteliste (Auflistung Ihrer verbundenen Geräte zu Hause)
  • WLAN-Einstellungen und WLAN-Passwort
  • Gast-WLAN
  • Kindersicherung einrichten 
  • Speedtest für Internetanschluss
  • Internet Mobile Connect 
  • Speedtest für WLAN

  • Kontakte in das Telefonbuch der Internet-Box importieren

Allerdings wurden nicht alle Funktionen in die neue App übernommen. Insbesondere ins Gewicht fällt die NAS-Funktion, die zentrale Speicherfunktion. So war es möglich, externe Speichermedien an die Internetboxen der Swisscom anzuschliessen und dann via App aus der Ferne darauf zurückzugreifen. Diese Funktion litt gemäss dem Provider unter sinkenden Nutzerzahlen, weswegen die Funktion zugunsten des Swisscom-Cloud-Dienstes myCloud wegfällt.

Die Folgelösungen aller anderen Funktionen, vornehmlich mit Geräten von Drittanbietern, hat Swisscom auf einer speziellen Seite zusammengefasst. Diese finden Sie hier. Zur My Swisscom App gehts hier.

Kommentare

Swisscom
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare