Swisscom schaltet die Home-App ab

Die Swisscom Home-App war die App des Providers, wenns um Internet- und WLAN-Einstellungen geht. Diese App wurde nun aufgrund von Doppelspurigkeiten abgeschaltet, die Funktionen in die My Swisscom App übernommen. Dies betrifft folgende Features:

Geräteliste (Auflistung Ihrer verbundenen Geräte zu Hause)

WLAN-Einstellungen und WLAN-Passwort

Gast-WLAN

Kindersicherung einrichten

Speedtest für Internetanschluss

Internet Mobile Connect

Speedtest für WLAN

Kontakte in das Telefonbuch der Internet-Box importieren

Allerdings wurden nicht alle Funktionen in die neue App übernommen. Insbesondere ins Gewicht fällt die NAS-Funktion, die zentrale Speicherfunktion. So war es möglich, externe Speichermedien an die Internetboxen der Swisscom anzuschliessen und dann via App aus der Ferne darauf zurückzugreifen. Diese Funktion litt gemäss dem Provider unter sinkenden Nutzerzahlen, weswegen die Funktion zugunsten des Swisscom-Cloud-Dienstes myCloud wegfällt.

Die Folgelösungen aller anderen Funktionen, vornehmlich mit Geräten von Drittanbietern, hat Swisscom auf einer speziellen Seite zusammengefasst. Diese finden Sie hier. Zur My Swisscom App gehts hier.