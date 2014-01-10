Test: Flachbild-TV Samsung UE-46F7080

Top-Ausstattung

Auch innen drin herrscht Highend: Samsung verbaut für den UE-46F7080 eine Vierkern-CPU als Recheneinheit. Das Ergebnis: Das TV-Menü lässt sich verzögerungsfrei aufrufen und bedienen. Das merkt man besonders am Smart Hub, der Schnittstelle, um Multimediainhalte aufzurufen. Die Idee hinter der Samsung-Schnittstelle: Smart Hub ist so etwas wie eine Multimediazentrale (Filme & Serien, TV-Programm, Fotos, Video & Musik, Sozial Netzwerke, TV-Apps), die auch noch ständig mit jeder Auswahl, die der Anwender auf dem Gerät tätigt, dazulernt. Im Smart Hub lassen sich nicht nur beispielsweise Filme oder Serien via Video-on-Demand bereitstellen, die Schnittstelle merkt sich auch die Einstellungen/Vorlieben des Anwenders und sucht gezielt nach Sendungen. So schlägt das Gerät dann beispielsweise unter «Meine TV-Programme» auch Sendungen vor, die sich nach Vorlieben des Anwender richten.

Zur weiteren Ausstattung: Nebst vier HDMI und drei USB-2.0-Ports sind auch LAN und WLAN an Bord. Bezüglich Bildqualität überzeugt das Gerät mit sehr flüssigen Bildern ohne Schlieren. Auch das ist, neben der Funktion von Micro-/Local-Diming, die der UE-46F7080 bietet, ein Verdienst des Vierkern-Prozessors, der die Full-HD-Streams schnell genug verarbeiten kann. Zwei kleine Kritikpunkte heimst sich das Top-Modell dennoch ein: Zum einen spiegelt das Display leicht, zum anderen verbraucht der TV mit 72 Watt im Normalbetrieb und maximal 92 Watt für ein 46-Zoll-Gerät eher viel Strom.

Fazit: Samsungs UE-46F7080 ist ein sehr ausgereifter Flachbildfernseher. Bildqualität, Ausstattung und Bedienung des 999 Franken teuren TVs liegen auf Höchstniveau.