10.01.2014, 14:24 Uhr
Test: Flachbild-TV Samsung UE-46F7080
Das Gerät ist mit vielen, für den Preis aussergewöhnlich hochwertigen Funktionen ausgestattet. So spendiert Hersteller Samsung dem 46 Zoll (116 cm) grossen TV ein Doppel-Tuner, der interessante Möglichkeiten eröffnet: Sie können gleichzeitig ein Programm anschauen und ein anderes aufnehmen oder zwei unterschiedliche Sendungen aufzeichnen. Im Test liess sich sogar das eine TV-Programm auf das Smartphone Galaxy S4 mini funken. Als zweite Besonderheit integriert Samsung nicht nur eine Sprach- sondern auch eine Gestensteuerung via Kamera. Beides firmiert unter dem Samsung-Begriff «Smart Interaction», und soll es dem Anwender ermöglichen, den Fernseher auch ohne Fernbedienung zu navigieren. Auch das haben wir im Test überprüft. Die Idee ist gut, allerdings haperte es ab und an noch an der praktischen Umsetzung, denn nicht immer reagierte der TV wie gewünscht. Bei ungenauen oder zu schnell ausgeführten Wischbewegungen, um etwa Apps zu öffnen oder einfach erst einmal eine Anwendung auszuwählen, passiert nichts. Und auch die Spracherkennung respektive Steuerung erfordert klar gesprochene Anweisungen.
Top-Ausstattung
Auch innen drin herrscht Highend: Samsung verbaut für den UE-46F7080 eine Vierkern-CPU als Recheneinheit. Das Ergebnis: Das TV-Menü lässt sich verzögerungsfrei aufrufen und bedienen. Das merkt man besonders am Smart Hub, der Schnittstelle, um Multimediainhalte aufzurufen. Die Idee hinter der Samsung-Schnittstelle: Smart Hub ist so etwas wie eine Multimediazentrale (Filme & Serien, TV-Programm, Fotos, Video & Musik, Sozial Netzwerke, TV-Apps), die auch noch ständig mit jeder Auswahl, die der Anwender auf dem Gerät tätigt, dazulernt. Im Smart Hub lassen sich nicht nur beispielsweise Filme oder Serien via Video-on-Demand bereitstellen, die Schnittstelle merkt sich auch die Einstellungen/Vorlieben des Anwenders und sucht gezielt nach Sendungen. So schlägt das Gerät dann beispielsweise unter «Meine TV-Programme» auch Sendungen vor, die sich nach Vorlieben des Anwender richten.
Zur weiteren Ausstattung: Nebst vier HDMI und drei USB-2.0-Ports sind auch LAN und WLAN an Bord. Bezüglich Bildqualität überzeugt das Gerät mit sehr flüssigen Bildern ohne Schlieren. Auch das ist, neben der Funktion von Micro-/Local-Diming, die der UE-46F7080 bietet, ein Verdienst des Vierkern-Prozessors, der die Full-HD-Streams schnell genug verarbeiten kann. Zwei kleine Kritikpunkte heimst sich das Top-Modell dennoch ein: Zum einen spiegelt das Display leicht, zum anderen verbraucht der TV mit 72 Watt im Normalbetrieb und maximal 92 Watt für ein 46-Zoll-Gerät eher viel Strom.
Fazit: Samsungs UE-46F7080 ist ein sehr ausgereifter Flachbildfernseher. Bildqualität, Ausstattung und Bedienung des 999 Franken teuren TVs liegen auf Höchstniveau.
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