Tiger.ch unterstützt Mobilität mit Echtzeit-Daten

In Zeiten, in denen die Umstellung auf nachhaltige Mobilität von grösster Bedeutung ist, möchte Tiger.ch entscheidend dazu beitragen, den Nutzern Orientierung zu geben und umweltfreundliche Verkehrsmittel optimal zu nutzen. Die Benutzeroberfläche von Tiger.ch ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es, alle notwendigen Informationen schnell und einfach zu finden.

Mit der Integration von Echtzeitdaten können Nutzer sofort erkennen, welche Optionen in ihrer Nähe verfügbar sind und wie lange sie auf bestimmte Dienste warten müssen. So wird der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, E-Mobilität und Carsharing erheblich erleichtert.

Beispiele:

- Ladestationen in der Nähe

- Bike Sharing in der Nähe

- Haltestellen in der Nähe