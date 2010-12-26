Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
26. Dez 2010
Lesedauer 2 Min.

26.12.2010, 10:34 Uhr

Tipps für die Combox

Die Combox ist mehr als ein einfacher Telefonbeantworter. Wer sich die wichtigsten Tastenkombinationen merkt, vereinfacht sich so das Telefonieren und Zurückrufen erheblich.
© Quelle: PCtipp.ch

Sobald eine Nachricht für Sie hinterlassen wurde, erhalten Sie ein kostenloses Benachrichtigungs-SMS. Danach können Sie die Combox-Nachricht abhören. Während dem Abhören können Sie verschiedenste Funktionen mit nur einem Tastendruck ausführen. Nachfolgend die wichtigsten Tipps.

Drücken Sie beim Abhören die Taste 1 und sie rufen direkt den Absender der Nachricht an, ohne erst nach seiner Nummer suchen zu müssen.

Speichern Sie die Nachricht für späteres Abhören mit der Taste 2.

Löschen Sie die Nachricht mit der Taste 3.

Wenn Sie eine Nachricht nochmals hören wollen, können Sie dies mithilfe der Taste 4 tun.

Wenn Sie etwas an der Konfiguration Ihrer Mailbox ändern wollen, drücken Sie die Taste 9.

Mit der #-Taste überspringen Sie die aktuelle Nachricht und gelangen direkt zur nächsten.

Sie können Ihre Combox auch mit einem anderen Telefon abhören. Wählen Sie dazu 086 gefolgt von Ihrer Handynummer. Drücken Sie dann während dem Begrüssungstest die *-Taste und geben Sie danach ihr Passwort ein. Drücken Sie anschliessend die #-Taste.

Weitere Informationen zur Combox finden Sie hier.

Kommentare

Software Firmen Internet Mobile Sicherheit Smartphones Software & Tools Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt, welches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
22. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare