Tipps für die Combox

Sobald eine Nachricht für Sie hinterlassen wurde, erhalten Sie ein kostenloses Benachrichtigungs-SMS. Danach können Sie die Combox-Nachricht abhören. Während dem Abhören können Sie verschiedenste Funktionen mit nur einem Tastendruck ausführen. Nachfolgend die wichtigsten Tipps.

Drücken Sie beim Abhören die Taste 1 und sie rufen direkt den Absender der Nachricht an, ohne erst nach seiner Nummer suchen zu müssen.

Speichern Sie die Nachricht für späteres Abhören mit der Taste 2.

Löschen Sie die Nachricht mit der Taste 3.

Wenn Sie eine Nachricht nochmals hören wollen, können Sie dies mithilfe der Taste 4 tun.

Wenn Sie etwas an der Konfiguration Ihrer Mailbox ändern wollen, drücken Sie die Taste 9.

Mit der #-Taste überspringen Sie die aktuelle Nachricht und gelangen direkt zur nächsten.

Sie können Ihre Combox auch mit einem anderen Telefon abhören. Wählen Sie dazu 086 gefolgt von Ihrer Handynummer. Drücken Sie dann während dem Begrüssungstest die *-Taste und geben Sie danach ihr Passwort ein. Drücken Sie anschliessend die #-Taste.

Weitere Informationen zur Combox finden Sie hier.