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NMGZ Redaktion
21. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

Todesfall beim PCtipp

Mit grosser Betroffenheit und tiefem Bedauern müssen wir eine traurige Nachricht mitteilen. Unser lieber Kollege Dario Bilan (53), Sales Manager PCtipp, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.
© NMGZ

Dario hinterlässt zwei Kinder, seine Partnerin und seine Ex-Frau. Unser aufrichtiges Mitgefühl und tiefes Beileid gelten seiner Familie und seinen Angehörigen.

Dario Bilan war erst seit knapp über einem Jahr wieder Teil unseres Verlages, nachdem wir ihn bereits aus seiner achtjährigen Zeit bei Online PC bestens kannten.

Er war stets positiv, hilfsbereit, freundlich und ein echter Teamplayer. Seine offene, herzliche Art wurde von Kunden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichermassen geschätzt. Mit sportlichem Ehrgeiz – als begeisterter und talentierter Tischtennisspieler – setzte er sich engagiert für die Ziele vom PCtipp ein.

Nun ist er von uns gegangen – friedlich eingeschlafen. Mit nur 53 Jahren – viel zu früh.

 

Lieber Dario, wir vermissen dich.

 

Das Team vom PCtipp, Computerworld und der ganzen NMGZ AG

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