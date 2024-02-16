Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 06

Die Kalenderwoche 06 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 5. bis zum 11. Februar. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Die letzten wichtigen Bildformate

Rang 2

Der neue Thunderbird

Rang 3

Melectronics - Käufer dringend gesucht

Rang 4

Swisstopo bringt die interaktive «Base Map»

Rang 5

Convertible Acer Aspire 5 Spin 4 im PCtipp-Test

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 06 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: