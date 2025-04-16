16. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 15
In der Kalenderwoche 15 vom 7. bis zum 13. April 2025 standen die Artikel "Sicherheit für E-Mails dank Thunderbird" und "Ein starkes Wi-Fi-Netz dank Mesh" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 15 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 7. bis zum 13. April 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Sicherheit für E-Mails dank Thunderbird
Rang 2
Ein starkes Wi-Fi-Netz dank Mesh
Rang 3
Sunrise belohnt Kunden mit kostenlosem Perplexity Pro-Abo für ein Jahr
Rang 4
Die besten Geräte mit KI-Funktion
Rang 5
Die neue Fotos-App: Liebe auf den zweiten Blick
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In der Kalenderwoche 15 haben wir diese Videos publiziert.
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