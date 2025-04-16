Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 15

Die Kalenderwoche 15 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 7. bis zum 13. April 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Sicherheit für E-Mails dank Thunderbird

Rang 2

Ein starkes Wi-Fi-Netz dank Mesh

Rang 3

Sunrise belohnt Kunden mit kostenlosem Perplexity Pro-Abo für ein Jahr

Rang 4

Die besten Geräte mit KI-Funktion

Rang 5

Die neue Fotos-App: Liebe auf den zweiten Blick

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 15 haben wir diese Videos publiziert.