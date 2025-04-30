30. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 17
In der Kalenderwoche 17 vom 21. bis zum 27. April 2025 standen die Artikel "5G-Router Devolo WiFi 6 3600 5G LTE im PCtipp-Test" und "Smartphone Samsung Galaxy S25 Plus im PCtipp-Test" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 17 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 21. bis zum 27. April 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
5G-Router Devolo WiFi 6 3600 5G LTE im PCtipp-Test
Rang 2
Smartphone Samsung Galaxy S25 Plus im PCtipp-Test
Rang 3
Rang 4
WhatsApp beendet Support für ältere iPhones
Rang 5
Microsoft Defender Offline-Scan gegen Rootkits
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In der Kalenderwoche 17 haben wir diese Videos publiziert.
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