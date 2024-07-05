Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 26

Die Kalenderwoche 26 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 24. bis zum 30. Juni 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Windows optimal

Rang 2

Multifunktionsgerät Brother MFC-L8390CDW im PCtipp-Test

Rang 3

SRG schaltet UKW per Ende Jahr ab

Rang 4

iPhone-Tipp: Live-Photos

Rang 5

PCtipp 7/2024: mit folgenden Themen ab dem 28. Juni 2024 am Kiosk erhältlich

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 26 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: