5. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 26
In der Kalenderwoche 26 vom 24. bis zum 30. Juni 2024 standen die Artikel "Windows optimal" und "Multifunktionsgerät Brother MFC-L8390CDW im PCtipp-Test" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 26 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 24. bis zum 30. Juni 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Multifunktionsgerät Brother MFC-L8390CDW im PCtipp-Test
Rang 3
SRG schaltet UKW per Ende Jahr ab
Rang 4
Rang 5
PCtipp 7/2024: mit folgenden Themen ab dem 28. Juni 2024 am Kiosk erhältlich
PCtipp YouTube-Kanal
Ausserdem haben wir in der KW 26 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
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