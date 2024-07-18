18. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 28
In der Kalenderwoche 28 vom 08. bis zum 14. Juli 2024 standen die Artikel "Handys mit Köpfchen" und "iPhone-Speicher voll? So schaufelt man Platz frei" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 28 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 08. bis zum 14. Juli 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
iPhone-Speicher voll? So schaufelt man Platz frei
Rang 3
Rang 4
Windows 11: Sieben Tipps für MS Paint
Rang 5
Falt-Smartphones, Smartwatches und Zubehör: Samsung mit Produktfeuerwerk
PCtipp YouTube-Kanal
Ausserdem haben wir in der KW 28 die folgenden YouTube-Video veröffentlicht:
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