Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 28

Die Kalenderwoche 28 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 08. bis zum 14. Juli 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Handys mit Köpfchen

Rang 2

iPhone-Speicher voll? So schaufelt man Platz frei

Rang 3

Kreativ auf Knopfdruck

Rang 4

Windows 11: Sieben Tipps für MS Paint

Rang 5

Falt-Smartphones, Smartwatches und Zubehör: Samsung mit Produktfeuerwerk

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 28 die folgenden YouTube-Video veröffentlicht: