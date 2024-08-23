Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 33

Die Kalenderwoche 33 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 12. bis zum 18. August 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Im Test: Tolino Vision Color

Rang 2

Roaming im Griff

Rang 3

Fake E-Mail im Namen der Steuerverwaltung betr. angeblicher Unregelmässigkeiten

Rang 4

So erkennen Sie Fake News im Netz

Rang 5

Excel: Intelligente Tabelle wird nicht erweitert

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 33 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: