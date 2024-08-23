23. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 33
In der Kalenderwoche 33 vom 12. bis zum 18. August 2024 standen die Artikel "Im Test: Tolino Vision Color" und "Roaming im Griff" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 33 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 12. bis zum 18. August 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Fake E-Mail im Namen der Steuerverwaltung betr. angeblicher Unregelmässigkeiten
Rang 4
So erkennen Sie Fake News im Netz
Rang 5
Excel: Intelligente Tabelle wird nicht erweitert
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Ausserdem haben wir in der KW 33 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
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