5. Sep 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 35
In der Kalenderwoche 35 vom 26. August bis zum 01. September 2024 standen die Artikel "Klapphandy Motorola Razr 50 Ultra im PCtipp-Test" und "Farblaser-MFG HP Color Laserjet MFP3302 fdw im PCtipp-Test" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 35 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 26. August bis zum 01. September 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Klapphandy Motorola Razr 50 Ultra im PCtipp-Test
Rang 2
Farblaser-MFG HP Color Laserjet MFP3302 fdw im PCtipp-Test
Rang 3
Security-Cam TP-Link Tapo C410 im PCtipp-Test
Rang 4
Smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 im PCtipp-Test
Rang 5
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Ausserdem haben wir in der KW 35 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
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