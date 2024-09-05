Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 35

Die Kalenderwoche 35 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 26. August bis zum 01. September 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Klapphandy Motorola Razr 50 Ultra im PCtipp-Test

Rang 2

Farblaser-MFG HP Color Laserjet MFP3302 fdw im PCtipp-Test

Rang 3

Security-Cam TP-Link Tapo C410 im PCtipp-Test

Rang 4

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 im PCtipp-Test

Rang 5

Ordnerstruktur ohne Inhalte kopieren

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 35 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: