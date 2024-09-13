Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 36

Die Kalenderwoche 36 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 02. bis zum 08. September 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Die besten Handys für Senioren

Rang 2

Kunden kaufen trotz Risiken weiter bei Temu ein

Rang 3

Objektivaufsätze für Smartphones - das müssen Sie wissen

Rang 4

Cleverer Heimassistent

Rang 5

AVM mit Produktfeuerwerk

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 36 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: