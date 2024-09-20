Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 37

Die Kalenderwoche 37 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 09. bis zum 15. September 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Das Handy als Webcam am Windows PC

Rang 2

Die ideale Kamera

Rang 3

Der Apple-Herbst: iPhone 16 und mehr

Rang 4

Falsche WhatsApp-Warnung führt zu Account-Übernahme

Rang 5

Kontakte aus Outlook in eine Word-Liste übernehmen

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 37 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: